Женщину избивали и душили пакетом в гараже

Для Алины, супруги бойца СВО, возвращение мужа с ранением обернулось сущим адом. Женщина оказалась в больнице со сломанной в двух местах рукой, многочисленными гематомами и ссадинами. После пережитого кошмара она с трудом ходит, страдает от головокружения и уже подала заявления в полицию и Следственный комитет.

Всё началось, когда её муж Раджа, вернувшийся на реабилитацию, получил ультиматум от своего знакомого Германа Р. Тот потребовал 400 тысяч рублей, причём оснований для долга не было. Боец платить отказался, так как знал, что Герман и раньше выбивал деньги из людей похожими жестокими методами.

Тогда вымогатель перешёл к плану «Б». Вместе с двумя подельниками, Андреем К. и Зульфиёй Т., он вломился в дом к Радже и похитил его жену. Алину силой притащили в гараж, где устроили настоящую пыточную. Бедняжку связали проводами, накинули на голову пакет и принялись избивать, требуя немедленно отдать деньги.

Издевательства прекратились, лишь когда главный мучитель Герман выдохся и уснул. Его сообщники проявили странное милосердие: отпустили Алину, но взяли с неё обещание не обращаться в полицию в течение двух часов.

Германа Р. задержали правоохранители, а его помощники, Андрей и Зульфия, ударились в бега. Пострадавшая сняла побои и теперь ожидает результатов судмедэкспертизы, надеясь на справедливое наказание для всех причастных.