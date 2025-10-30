0
6 часов
Криминал

Выдавала больничные без осмотра: в Башкирии терапевт попалась на взятке

В Миякинском районе прокуратура возбудила уголовное дело против врача-терапевта, оформлявшей фиктивные больничные листы за денежное вознаграждение.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело против врача-терапевта Миякинской больницы. Медицинский работник по селу Киргиз-Мияки выдавала фиктивные листки нетрудоспособности и получала за это деньги. Злоупотребление продолжалось более года — с марта 2024 по май 2025 года.

Терапевт оформляла документы о болезни без осмотра пациента и установления реальных медицинских показаний. На банковский счет врача было перечислено 36 тысяч рублей. Это сумма, которую гражданин заплатил за незаконную услугу.

Прокуратура выяснила, что больничные листы были полностью фиктивными. Врач выдавала их одному и тому же жителю села неоднократно.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки.

Напомним, в начале этой недели суд приговорил главврача Республиканского клинического наркодиспансера Уфы Руслана Арсланова к двум годам колонии-поселения. Он поддельно оформил 485 медкарточек на несуществующих пациентов, чтобы повысить показатели. За премии от фальсификации он получил 321 тысячу рублей, а бюджету РБ нанесен ущерб на 5,6 миллиона.

