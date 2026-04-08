Вступилась — и убила: жительницу Башкирии осудили на 7 лет за убийство двоюродного брата

Баймакский районный суд вынес приговор 35-летней женщине, заступившейся за знакомого во время застолья. Кухонный нож стал орудием убийства.
Баймакский районный суд Республики Башкортостан признал 35-летнюю местную жительницу виновной в убийстве двоюродного брата, сообщила пресс-служба суда. Инцидент произошёл во время совместного застолья.

Конфликт начался между братом женщины и её знакомым. Мужчина взял на кухне нож и потребовал гостя уйти, угрожая ему клинком. Осуждённая попыталась остановить брата, однако тот проигнорировал её слова.

«Брат женщины приискал в кухне дома кухонный нож, и демонстрируя знакомому подсудимой, потребовал последнего покинуть указанный дом», — говорится в сообщении районного суда.

Тогда женщина вырвала нож из рук брата и нанесла ему удар в грудь. Мужчина скончался в течение нескольких десятков секунд. Суд назначил осуждённой 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Уфе суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности.

В марте 2025 года Салаватский городской суд Башкирии вынес приговор жительнице республики, нанёсшей ножевые ранения сожителю из ревности: суд назначил ей четыре года колонии общего режима.

По данным ufa.aif.ru, в октябре 2025 года житель Башкирии получил 7 лет колонии за убийство на почве ревности — местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

