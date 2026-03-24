ВС Башкирии утвердил приговор бывшей главе финотдела ФСИН

Верховный суд республики подтвердил 3,5 года колонии для Екатерины Эсауловой, которая собирала премии с подчинённых по указанию руководства.

Верховный суд Башкирии 23 марта оставил без изменений приговор бывшей начальнице финансово-экономического отдела УФСИН по республике Екатерине Эсауловой. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Апелляционная жалоба стороны защиты отклонена в полном объёме.

В январе Ленинский районный суд Уфы признал Эсаулову виновной в превышении должностных полномочий и назначил ей 3,5 года колонии общего режима. Суд лишил осуждённую звания полковника внутренней службы и на два года запретил ей замещать определённые должности на государственной службе.

По материалам следствия, в ноябре 2024 года Эсаулова по указанию руководителя УФСИН Владислава Дзюбы организовала сбор части премиальных выплат с подчинённых на представительские нужды учреждения. Её задержали в декабре того же года. Эсаулова заключила досудебное соглашение с прокуратурой и полностью признала свою вину в ходе судебного разбирательства.

Дело Эсауловой стало частью серии уголовных дел в руководстве башкирского УФСИН. В ноябре 2024 года силовики задержали заместителя начальника управления Евгения Макотина — по версии следствия, он потребовал от десяти подчинённых передать по 50 тысяч рублей с годовых премий и был задержан при получении 500 тысяч рублей.

В апреле 2025 года силовики задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу, по прямому указанию которого действовала Эсаулова. По данным СК РФ, он обязал сотрудников собрать с 68 подчинённых часть премий на общую сумму 3,4 миллиона рублей на «представительские нужды».

На фоне этих дел власти республики увеличили выплаты сотрудникам ФСИН. С 1 января 2026 года ежеквартальные надбавки младшему начальствующему составу УФСИН по Башкирии выросли втрое — с 10 до 30 тысяч рублей, на эти цели выделено более 200 миллионов рублей из республиканского бюджета.