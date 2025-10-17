Виновника массового ДТП в Уфе в двумя погибшими отправили под арест на два месяца

27-летнего мигранта, который на грузовике Shacman устроил массовую аварию на Уфимском шоссе, арестовали. Его доставили в суд прямо из больницы. Он пробудет в СИЗО до 15 декабря.

Суд арестовал водителя грузовика, который устроил массовое ДТП на Уфимском шоссе в Уфе 15 октября. Иностранца доставили на судебное заседание 17 октября прямо из больницы, где он проходил обследование. Следственный комитет настаивал на заключении его под стражу до 15 декабря, сообщили в МВД по Башкирии.

Водителю грузовика устроившего массовое ДТП избрали меру пресечения ©МВД по Башкирии

15 октября утром на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе грузовик Shacman протаранил 11 легковых автомобилей. Два человека погибли на месте, восемь получили ранения. Один пострадавший в тяжёлом состоянии находился в реанимации.

По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. Грузовик был гружён песком и на высокой скорости сносил машины, которые притормаживали перед светофором. Остановился он только после столкновения с другим грузовиком.

момент аварии и оглашение меры пресечения водителю ©Mash Batach / Объединенная пресс-служба судов Башкирии

27-летний водитель не имел российского водительского удостоверения необходимой категории для управления большегрузом. Он осуществлял грузоперевозки неофициально. По информации источников, грузовик принадлежал другому человеку.

Предполагаемого виновника задержали сразу после аварии. Полицейские провели необходимые следственные действия.

Следственное управление возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц. Водителю грозит до семи лет лишения свободы или принудительные работы сроком до пяти лет.

Следственный комитет также возбудил дело об оказании небезопасных услуг и инициировал передачу материалов из МВД для дальнейшего расследования. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура Башкортостана организовала проверку по факту аварии. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал оказать помощь родственникам погибших и пострадавшим в ДТП.

Это не первое серьёзное ДТП с грузовиками в Башкирии в 2025 году. В июле 59-летнего водителя бензовоза судили за аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, где погибли двое супругов.