0
4 часа
Криминал

Виновника массового ДТП в Уфе в двумя погибшими отправили под арест на два месяца

27-летнего мигранта, который на грузовике Shacman устроил массовую аварию на Уфимском шоссе, арестовали. Его доставили в суд прямо из больницы. Он пробудет в СИЗО до 15 декабря.
виновник дтп в суде
©МВД по Башкирии

Суд арестовал водителя грузовика, который устроил массовое ДТП на Уфимском шоссе в Уфе 15 октября. Иностранца доставили на судебное заседание 17 октября прямо из больницы, где он проходил обследование. Следственный комитет настаивал на заключении его под стражу до 15 декабря, сообщили в МВД по Башкирии.

Водителю грузовика устроившего массовое ДТП избрали меру пресечения
RuTube
©МВД по Башкирии

15 октября утром на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе грузовик Shacman протаранил 11 легковых автомобилей. Два человека погибли на месте, восемь получили ранения. Один пострадавший в тяжёлом состоянии находился в реанимации.

По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. Грузовик был гружён песком и на высокой скорости сносил машины, которые притормаживали перед светофором. Остановился он только после столкновения с другим грузовиком.

момент аварии и оглашение меры пресечения водителю
RuTube
©Mash Batach / Объединенная пресс-служба судов Башкирии
грузовик после дтп
©ГАИ по Уфе

27-летний водитель не имел российского водительского удостоверения необходимой категории для управления большегрузом. Он осуществлял грузоперевозки неофициально. По информации источников, грузовик принадлежал другому человеку.

Предполагаемого виновника задержали сразу после аварии. Полицейские провели необходимые следственные действия.

авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Следственное управление возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц. Водителю грозит до семи лет лишения свободы или принудительные работы сроком до пяти лет.

Следственный комитет также возбудил дело об оказании небезопасных услуг и инициировал передачу материалов из МВД для дальнейшего расследования. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.

авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Прокуратура Башкортостана организовала проверку по факту аварии. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал оказать помощь родственникам погибших и пострадавшим в ДТП.

Это не первое серьёзное ДТП с грузовиками в Башкирии в 2025 году. В июле 59-летнего водителя бензовоза судили за аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, где погибли двое супругов.

Похожие записи
0
17.10.2025
Происшествия

В Уфе нашли пассажира, вырубившего пьяного мужчину двумя ударами

драка в автобусе
Кикбоксер из Уфы стал героем вирусных роликов, нокаутировав пьяного хама в автобусе. Теперь парню может грозить уголовка, хотя соцсети его поддерживают.
0
16.10.2025
Происшествия

Устроивший массовую аварию в Уфе водитель грузовика не имел российских документов

массовая авария
В Уфе грузовик Shacman снёс 11 машин. Двое погибли на месте, восемь человек ранены. За рулём оказался 27-летний мигрант без российских прав.
-2
16.10.2025
Происшествия

Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с грузовиком на Новоженова в Уфе

жертва дтп
В Уфе грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами устроил массовую аварию. Погибли два человека, ещё восемь ранены. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.
0
16.10.2025
Новости

Мэрия Уфы экономит бюджет: часть сотрудников переходит на удалённый режим

женщина сидит за компьютером
Администрация Уфы перевела почти 40 специалистов на удалёнку. Мэр Ратмир Мавлиев объяснил это необходимостью экономить бюджет. Зарплаты обещают сохранить.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.