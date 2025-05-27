Верховный суд Башкирии закрыл дело против Рустема Афзалова

Верховный суд Башкирии полностью оправдал Рустема Афзалова — бывшего мэра Сибая и экс-министра предпринимательства, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Афзалова обвиняли в том, что он в 2021-2022 годах вместе с замминистра транспорта Виктором Жульковым в обход конкурентных процедур отдал ремонт дорог в Сибае фирме «Кизилдорстрой».

Сибайский суд в июле 2024-го приговорил обоих чиновников к штрафу в размере восьмимесячной зарплаты. Но потом началась судебная чехарда: сначала Жулькова оправдали, Афзалову смягчили наказание, а кассация в Самаре вообще отправила дело на пересмотр.

Теперь Афзалов полностью оправдан по обоим эпизодам превышения полномочий. Дело закрыли за отсутствием состава преступления, а экс-министр получил право на реабилитацию.

Жульков, кстати, уже давно вернулся на работу после своего оправдания в октябре. А Афзалов с апреля 2022-го по апрель 2024-го руководил минпредпринимательства, а сейчас возглавляет АО «Региональный фонд».

Классическая история про наших чиновников и дороги. Сначала громко обвинили, потом тихо оправдали. А дороги как были убитыми, так и остались — но это уже другая история.