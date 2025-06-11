Верховный суд Башкирии взыскал 1,2 млн с конюшни за смерть скакуна

История началась ещё осенью 2023-го. Тогда хозяин спортивного мерина по кличке Буцефал-Бриг оставил животное на постой и обслуживание в специализированном учреждении. Однако под присмотром профи конь пал.
Владелец пошёл в суд, будучи уверенным в халатности персонала. Проведённая экспертиза подтвердила его правоту: специалисты установили прямую связь между гибелью мерина и недосмотром ветеринаров, которые оказывали услуги.
Первоначально Кировский райсуд Уфы оценил ущерб, моральный вред и штрафы примерно в 440 тысяч. Но истца сумма не устроила, и он подал апелляцию.
Судебная коллегия по гражданским делам в итоге встала на сторону владельца коня. Сумму пересчитали и значительно увеличили.
Ситуация с ветуслугами в стране вообще становится строже. С 1 марта 2025 года в России действуют новые ветеринарные правила содержания лошадей. Теперь каждое животное подлежит обязательному учёту и чипированию, а минимальная площадь в деннике на одну особь не может быть меньше 12 квадратных метров.