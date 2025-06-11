Главная » Криминал
15

Верховный суд Башкирии взыскал 1,2 млн с конюшни за смерть скакуна

Больше 1,2 миллиона рублей должна будет выплатить уфимская конюшня владельцу погибшего скакуна. Такое окончательное решение вынес Верховный суд Башкирии, о чём сообщила объединённая пресс-служба судов республики.
башкирская лошадь
© Радий Хабиров

История началась ещё осенью 2023-го. Тогда хозяин спортивного мерина по кличке Буцефал-Бриг оставил животное на постой и обслуживание в специализированном учреждении. Однако под присмотром профи конь пал.

Владелец пошёл в суд, будучи уверенным в халатности персонала. Проведённая экспертиза подтвердила его правоту: специалисты установили прямую связь между гибелью мерина и недосмотром ветеринаров, которые оказывали услуги.

Первоначально Кировский райсуд Уфы оценил ущерб, моральный вред и штрафы примерно в 440 тысяч. Но истца сумма не устроила, и он подал апелляцию.

Судебная коллегия по гражданским делам в итоге встала на сторону владельца коня. Сумму пересчитали и значительно увеличили.

Ситуация с ветуслугами в стране вообще становится строже. С 1 марта 2025 года в России действуют новые ветеринарные правила содержания лошадей. Теперь каждое животное подлежит обязательному учёту и чипированию, а минимальная площадь в деннике на одну особь не может быть меньше 12 квадратных метров.

суд в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.