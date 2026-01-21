Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики изменила решение нижестоящей инстанции в отношении бывшего руководителя Мелеузовского района, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее вынесенный приговор был пересмотрен в сторону ужесточения наказания.

Рустэму Шамсутдинову предстоит провести в колонии строгого режима девять лет и восемь месяцев — срок увеличен на два месяца. Основанием для такого решения стало исключение из дела пункта об «активном способствовании расследованию преступления». Суд посчитал применение данного смягчающего обстоятельства необоснованным.

Дополнительные меры наказания остались без изменений: осужденный обязан выплатить штраф в размере 20,3 миллиона рублей. Эта сумма соответствует пятикратному размеру полученной взятки. Также действует запрет на занятие должностей в органах власти сроком на восемь лет. Три квартиры стоимостью 4,7 миллиона рублей конфискованы в доход государства.

Уголовное дело связано с событиями 2018 года, когда чиновник договорился с представителями строительной компании «Евродом». За предоставление земельных участков в парковой зоне города под застройку глава администрации потребовал передать ему права на три однокомнатные квартиры в строящихся домах.

Передача прав собственности осуществлялась через посредника, после чего недвижимость оформлялась на доверенных лиц, а затем переходила к родственникам чиновника. Правоохранительные органы задержали Шамсутдинова осенью 2024 года, сразу после истечения срока его полномочий на посту главы района.

Посредником в коррупционной схеме выступал предприниматель Олег Барышников, приговор которому был вынесен отдельно в октябре 2025 года. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей, а также постановил взыскать более 1,5 миллиона рублей в пользу государства.

Помимо уголовного преследования, к бывшему главе применялись меры гражданско-правового характера. Ранее прокуратура выявила несоответствие расходов экс-чиновника его официальным доходам. По иску надзорного ведомства суд постановил обратить в доход государства имущество и денежные средства на общую сумму 25 миллионов рублей, включая две квартиры в Уфе и Мелеузе.