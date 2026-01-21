0
17 часов
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.
Рустэм Шамсутдинов
©прокуратура Башкирии

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики изменила решение нижестоящей инстанции в отношении бывшего руководителя Мелеузовского района, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее вынесенный приговор был пересмотрен в сторону ужесточения наказания.

Рустэму Шамсутдинову предстоит провести в колонии строгого режима девять лет и восемь месяцев — срок увеличен на два месяца. Основанием для такого решения стало исключение из дела пункта об «активном способствовании расследованию преступления». Суд посчитал применение данного смягчающего обстоятельства необоснованным.

Дополнительные меры наказания остались без изменений: осужденный обязан выплатить штраф в размере 20,3 миллиона рублей. Эта сумма соответствует пятикратному размеру полученной взятки. Также действует запрет на занятие должностей в органах власти сроком на восемь лет. Три квартиры стоимостью 4,7 миллиона рублей конфискованы в доход государства.

Уголовное дело связано с событиями 2018 года, когда чиновник договорился с представителями строительной компании «Евродом». За предоставление земельных участков в парковой зоне города под застройку глава администрации потребовал передать ему права на три однокомнатные квартиры в строящихся домах.

Передача прав собственности осуществлялась через посредника, после чего недвижимость оформлялась на доверенных лиц, а затем переходила к родственникам чиновника. Правоохранительные органы задержали Шамсутдинова осенью 2024 года, сразу после истечения срока его полномочий на посту главы района.

Посредником в коррупционной схеме выступал предприниматель Олег Барышников, приговор которому был вынесен отдельно в октябре 2025 года. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей, а также постановил взыскать более 1,5 миллиона рублей в пользу государства.

Помимо уголовного преследования, к бывшему главе применялись меры гражданско-правового характера. Ранее прокуратура выявила несоответствие расходов экс-чиновника его официальным доходам. По иску надзорного ведомства суд постановил обратить в доход государства имущество и денежные средства на общую сумму 25 миллионов рублей, включая две квартиры в Уфе и Мелеузе.

Похожие записи
0
21.01.2026
Криминал

В Уфе суд приговорил экс-проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии

азат янгиров
Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии общего режима за сбор части премий с сотрудников.
0
19.01.2026
Криминал

Экс-начальницу финотдела УФСИН Башкирии приговорили к 3,5 года колонии

на женщину надевают наручники
Ленинский райсуд Уфы приговорил бывшую начальницу финотдела УФСИН Екатерину Эсаулову к 3,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.
0
19.01.2026
Криминал

Суд в Башкирии арестовал 13 квартир экс-замглавы Мелеузовского района

Альберт Таймасов
Прокуратура выявила несоответствие расходов и доходов у Альберта Таймасова. Под обеспечительные меры попали недвижимость в Уфе и Мелеузе, а также дорогостоящие иномарки.
0
19.01.2026
Криминал

В Уфе троих сотрудников ГИМС МЧС осудили за взятки

наручники на решетке
Октябрьский районный суд Уфы признал виновными троих инспекторов ГИМС. Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима за получение взяток при выдаче прав на маломерные суда.
0
18.01.2026
Криминал

Фонд грантов Башкирии требует 2,3 млн рублей у компании арестованной Гульнары Юриной

гульнара юрина в зале суда
Фонд грантов главы РБ взыскивает 2,3 млн руб. с АНОК Гульнары Юриной; предварительное заседание назначено на 17 февраля.
0
16.01.2026
Криминал

Суд взыскал с экс-руководителей «Башспирта» и Артура Хазигалеева более 55 млн рублей ущерба

судебный молоток
Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск Торгового дома «Башспирт», обязав бывших топ-менеджеров и бизнесмена солидарно выплатить более 55 миллионов рублей.
0
16.01.2026
Криминал

В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

дверь с табличкой судья
Бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Аллу Коннову осудили на полтора года колонии общего режима за получение взяток от поставщиков на сумму почти 2,7 млн рублей.
0
14.01.2026
Криминал

В Башкирии за взятку и злоупотребления осужден экс-глава управления в Бирске

Альберт Фархутдинов
Альберт Фархутдинов приговорен к условному сроку и штрафу за получение взятки и подписание актов невыполненных работ. Ущерб составил 4,5 млн рублей.
