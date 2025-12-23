Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе «Госстроя» Бадикову

Верховный суд Башкирии отменил мягкое наказание экс-главе «Госстроя» Кириллу Бадикову и его топ-менеджерам, заменив его на реальные сроки. Всех троих взяли под стражу в зале суда.

Из зала суда — в камеру

Кирилл Бадиков проведет в колонии общего режима 8 лет вместо назначенных ранее 5,5 лет. Также он заплатит 1 млн рублей штрафа.

Его сообщники, которым весной назначили условные сроки, теперь тоже отправятся в колонию общего режима:

Экс-директор «Башнафтатранса» Игорь Тюрин — 7 лет (вместо 4 лет условно).

— 7 лет (вместо 4 лет условно). Бывший финдиректор «Госстрой-менеджмента» Павел Степанов — 6 лет (вместо 3 лет условно).

Почему пересмотрели дело

Всего 10 дней назад, 13 декабря, Бадиков вышел из СИЗО. Ему пересчитали срок пребывания под стражей по формуле «день за полтора», и фактически он считался отбывшим наказание по первому, более мягкому приговору.

Прокуратура посчитала решение районного суда слишком гуманным и обжаловала его. Апелляционная инстанция согласилась с обвинением, признав масштаб хищений слишком серьезным для условных сроков или быстрого освобождения.

Следствие доказало, что с 2013 по 2021 год руководство «Госстроя» собирало деньги с дольщиков ЖК «Московский» в Уфе, но дома не строило. Деньги выводились на другие счета. Пострадали более 1100 человек и компаний, ущерб превысил 2,3 млрд рублей.

Достраивать проблемные дома не стали — Фонд развития территорий выплатил обманутым людям компенсации из бюджета. На это ушло больше 4 млрд рублей. Сейчас фонд пытается вернуть деньги, распродавая активы застройщика.

На имущество Бадикова и его родственников (более 100 земельных участков, недвижимость, авто) наложен арест. Общая стоимость арестованных активов — около 2 млрд рублей.