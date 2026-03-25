Верховный суд Башкирии смягчил приговор фигурантам дела «Башкиравтодора»

Бывшие руководители дорожной компании и её контрагентов добились сокращения сроков по итогам апелляции.
Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор троим осуждённым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство в республике, сообщает «Ъ-Уфа».

Судебная коллегия рассмотрела доводы защиты экс-гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, бывшего владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. В сентябре 2024 года Кировский районный суд Уфы назначил им реальные сроки: Юланову — девять лет колонии общего режима, Шарипову — 15 лет и шесть месяцев, Мардисламову — четыре года.

Смягчающими обстоятельствами для Юланова суд признал благотворительную помощь участникам СВО и наличие почётных грамот. Основанием для смягчения наказания Шарипову послужили его служба в составе миротворческих сил Вооружённых сил РФ в зоне вооружённого конфликта, а также ведомственные награды.

В результате Юланову срок сократили до 8 лет и 10 месяцев, штраф снизили до 950 тысяч рублей, а срок запрета на определённую деятельность — до 2 лет 10 месяцев. Шарипову наказание уменьшили до 15 лет и четырёх месяцев. Приговор Мардисламову суд оставил без изменений.

Апелляционное представление прокуратуры суд отклонил. Надзорное ведомство требовало направить дело на повторное рассмотрение в части обвинений Шарипова в легализации похищенного и взыскания ущерба.

По версии следствия, фигуранты похитили 152,8 млн рублей, направленных на реконструкцию трасс в Уфе и Караидельском районе. Схема строилась на фиктивных актах: компания «Киви» числилась перевозчиком стройматериалов для «Башкиравтодора», однако фактически услуги не оказывала. Ещё один участник схемы — заместитель директора «Киви» Ришат Самматов — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Шарипову, помимо хищения, вменялась легализация средств и передача взятки в 5 млн рублей на имя покойного министра транспорта республики Александра Клебанова.

24.03.2026
Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.
18.03.2026
Пять лет за «Дом Коновалова»: в Башкирии вынесли приговор бывшей главе Бирска

Бирский межрайонный суд вынес приговор бывшей главе администрации Бирска Виктории Бурдиной — пять лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, их превышение и получение взятки.
17.03.2026
Уфимца-поджигателя отправили в СИЗО: он угрожал бывшей жене, которой ранее спалил квартиру

44-летний житель Уфы, обвиняемый в поджоге квартиры экс-супруги, заключён под стражу. Он нарушил судебный запрет и рассылал угрозы потерпевшей по СМС.
13.03.2026
В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
11.03.2026
В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.
07.03.2026
В Башкирии суд запретил Росприроднадзору закрывать мусорный полигон под Бирском

18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: вывести из эксплуатации первую очередь полигона ТКО под Бирском нельзя.
04.03.2026
Житель Башкирии 12 часов держал знакомую в подполе, а потом пытался её убить

Иглинский межрайонный суд вынес приговор мужчине, который 12 часов держал знакомую в подполе частного дома, а позже угрожал ей убийством. Его задержали спустя пять лет в Екатеринбурге.
