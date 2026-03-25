Верховный суд Башкирии смягчил приговор фигурантам дела «Башкиравтодора»

Бывшие руководители дорожной компании и её контрагентов добились сокращения сроков по итогам апелляции.

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор троим осуждённым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство в республике, сообщает «Ъ-Уфа».

Судебная коллегия рассмотрела доводы защиты экс-гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, бывшего владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. В сентябре 2024 года Кировский районный суд Уфы назначил им реальные сроки: Юланову — девять лет колонии общего режима, Шарипову — 15 лет и шесть месяцев, Мардисламову — четыре года.

Смягчающими обстоятельствами для Юланова суд признал благотворительную помощь участникам СВО и наличие почётных грамот. Основанием для смягчения наказания Шарипову послужили его служба в составе миротворческих сил Вооружённых сил РФ в зоне вооружённого конфликта, а также ведомственные награды.

В результате Юланову срок сократили до 8 лет и 10 месяцев, штраф снизили до 950 тысяч рублей, а срок запрета на определённую деятельность — до 2 лет 10 месяцев. Шарипову наказание уменьшили до 15 лет и четырёх месяцев. Приговор Мардисламову суд оставил без изменений.

Апелляционное представление прокуратуры суд отклонил. Надзорное ведомство требовало направить дело на повторное рассмотрение в части обвинений Шарипова в легализации похищенного и взыскания ущерба.

По версии следствия, фигуранты похитили 152,8 млн рублей, направленных на реконструкцию трасс в Уфе и Караидельском районе. Схема строилась на фиктивных актах: компания «Киви» числилась перевозчиком стройматериалов для «Башкиравтодора», однако фактически услуги не оказывала. Ещё один участник схемы — заместитель директора «Киви» Ришат Самматов — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Шарипову, помимо хищения, вменялась легализация средств и передача взятки в 5 млн рублей на имя покойного министра транспорта республики Александра Клебанова.