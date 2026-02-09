0
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
посудимого ведут в зал суда
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Верховный суд республики признал Марзпетуни Галустяна виновным в убийстве посетителя ишимбайского клуба, покушении на двух человек и незаконном хранении оружия. Судья назначил ему 20 лет колонии строгого режима и обязал выплатить семье погибшего 2,6 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Почему срок снизили с 24 до 20 лет

Государственный обвинитель запрашивал для подсудимого 24 года лишения свободы. Однако суд учел ряд смягчающих обстоятельств: Галустян частично признал вину и ранее помогал детям-инвалидам. Эти факторы повлияли на итоговое решение — срок сократили до 20 лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

После освобождения свобода Галустяна будет ограничена еще на два года: ему придется регулярно отмечаться в полиции и соблюдать комендантский час. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших: виновный обязан выплатить родственникам убитого парня более 2,6 млн рублей компенсации морального вреда.

Хронология конфликта со стрельбой в кафе «Усадьба»

Преступление произошло в ночь на 6 апреля 2024 года в ишимбайском кафе «Усадьба». Галустян был пьян и поссорился с одной из компаний отдыхающих. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой он достал пистолет и открыл огонь по оппонентам.

Одна из пуль попала в голову 23-летнему Данилу Рахимкулову. Он был случайным свидетелем конфликта и в драке не участвовал. Врачи сутки боролись за жизнь раненого, но спасти его не удалось — парень умер в реанимации.

Эксперты выяснили, что Галустян стрелял из травматического пистолета, который кустарным способом переделали под боевые патроны. Оружие он незаконно купил в декабре 2023 года и носил с собой.

Побег в Волгоград и задержание спецслужбами

Сразу после стрельбы Галустян сбежал из Башкирии, пытаясь скрыться от правосудия. Правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск.

Задержать стрелка удалось в Волгоградской области. Инспекторы ДПС остановили для проверки подозрительный белый микроавтобус и обнаружили внутри прятавшегося преступника, после чего он был доставлен обратно в республику.

Позиция защиты и реакция семьи погибшего

Погибший Данил Рахимкулов работал вахтовым методом и в тот вечер пришел в клуб встретиться с друзьями. У него не было оружия, и он не провоцировал конфликт. В память о нем друзья организовали в Ишимбае футбольный турнир.

Во время следствия родственники Данила рассказывали журналистам, что защита обвиняемого вела себя цинично. Изначально семья Галустяна предлагала компенсацию в размере менее 50 тысяч рублей, а сам подсудимый, по словам потерпевших, так и не раскаялся искренне в содеянном. Адвокат потерпевших Роман Петров настаивал в суде, что выстрел был прицельным и намеренным, хотя стрелок утверждал, что просто хотел напугать толпу.

