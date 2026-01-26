0
2 часа
Криминал

Верховный суд Башкирии пересмотрит дело экс-вице-премьера Марзаева о взятке в 37 млн рублей

Уголовное дело в отношении бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, ранее приговоренного к 13 годам лишения свободы, направлено для рассмотрения в Верховный суд республики.
Алан Марзаев
©пресс-служба судов Башкирии

В Верховный суд Башкортостана поступили материалы уголовного дела бывшего и.о. вице-премьера республики Алана Марзаева. Защита чиновника подала апелляцию на приговор первой инстанции — 13 лет строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей. Об этом 25 января сообщило издание Коммерсант-Уфа.

Содержание
  1. Суть апелляции
  2. За что судили
  3. Иск к родственникам
  4. Справка

Суть апелляции

Адвокаты Марзаева не согласились с решением Ленинского районного суда Уфы и направили жалобу в вышестоящую инстанцию. Дата первого заседания пока не назначена. До вступления приговора в законную силу бывший чиновник остается в СИЗО, но формально еще не считается осужденным.

Сам Алан Марзаев вину не признает. На суде он заявил, что дело против него — результат провокации, и пообещал доказать свою непричастность.

За что судили

Ленинский суд Уфы вынес приговор 21 ноября 2025 года. Судья признал Марзаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Наказание — 13 лет колонии строгого режима, штраф 561 млн рублей и запрет работать на госслужбе в течение 12 лет.

Следствие доказало, что чиновник организовал схему откатов при дорожном строительстве. Руководители компании «Дортрансстрой» платили ему за получение госконтрактов от уфимского Управления по строительству дорог и искусственных сооружений. Размер «комиссии» составлял 10% от суммы договора.

Посредником в передаче денег выступал бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов (ныне покойный). Всего с декабря 2023 по апрель 2024 года Марзаев, по версии обвинения, получил 37 млн рублей. Общая сумма заключенных контрактов превышала 560 млн рублей.

Иск к родственникам

Параллельно с уголовным процессом Генпрокуратура пытается изъять имущество семьи Марзаева в доход государства. Ведомство считает, что активы на сумму более 100 млн рублей приобретены на коррупционные доходы.

Ответчиками выступают мать, родной брат, четверо сыновей, бывшая жена и личный водитель экс-чиновника. Прокуроры требуют конфисковать жилой дом с землей, элитные иномарки и ферму в Северной Осетии, которая включает 12 построек. Ближайшее заседание по этому иску пройдет 17 февраля в Мещанском суде Москвы.

Справка

Алан Марзаев работал в правительстве Башкортостана с 2019 года. Он пришел из структур управления делами главы республики и курировал самые денежные направления: строительство, ремонт дорог и ЖКХ. Силовики задержали его осенью 2024 года.

