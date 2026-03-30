Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-министру транспорта: дело вернули прокурору для переквалификации

Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор экс-министру транспорта республики Александру Булушеву и его бывшему заместителю Руслану Гарипову — и направил материалы дела обратно прокурору.

Основанием стала позиция суда о том, что действия чиновников могут быть квалифицированы как более тяжкое преступление, связанное с хищением бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Республики Башкортостан.

В основе дела — события весны 2022 года. По данным следствия, Булушев и Гарипов, получив распоряжение главы региона Радия Хабирова организовать перелёты делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа, без проведения конкурсных процедур привлекли коммерческую структуру, не имевшую профильного сертификата. Компания выступила посредником и заключила агентские соглашения с другими организациями, у которых имелись необходимая документация и воздушные суда — «Челленджер-850» и «Эмбраэр Легаси 600». Договор с Министерством транспорта подписали уже после фактического исполнения рейсов.

«Контракт заключён в нарушение требований законодательства, не дожидаясь результатов проведения торгов и в обход конкурентных процедур, — указывало обвинение. — По двум государственным контрактам на организацию перевозки делегаций республики (в составе 8 и 11 человек) из бюджета республики было оплачено более 34,5 млн рублей».

Оба фигуранта свою вину отрицали. Кировский районный суд Уфы в феврале 2025 года приговорил Булушева к трём годам колонии общего режима, Гарипова — к двум годам условно. В июле 2025 года Верховный суд апелляционные жалобы осуждённых отклонил. Александр Булушев называл обвинение «формальным» и настаивал на том, что действовал в интересах государства. На тот момент Руслан Гарипов формально продолжал занимать должность заместителя министра транспорта Башкортостана, несмотря на вступивший в силу приговор.

В марте 2026 года суд пересмотрел дело и счёл первоначальную квалификацию по статье о превышении полномочий недостаточной, направив материалы прокурору. Ныне Министерство транспорта республики возглавляет Любовь Минакова.

Параллельно в марте 2026 года Верховный суд Башкирии рассматривал апелляции по делу бывших руководителей АО «Башкиравтодор» и связанных с ним структур, которым предъявлено обвинение в хищении 152,8 млн рублей, выделенных на дорожное строительство в республике.