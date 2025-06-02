Верховный суд Башкирии отказался освободить из СИЗО народного артиста Яруллина

Высшая судебная инстанция республики подтвердила обоснованность содержания под стражей руководителя ГКЗ «Башкортостан». Решение принято в понедельник, 2 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

57-летний Вильдан Яруллин остается в уфимском следственном изоляторе №1 после того, как Верховный суд РБ отклонил апелляцию защиты. Ранее Советский районный суд 24 мая санкционировал заключение народного артиста под стражу на месяц.

Директору главной концертной площадки региона инкриминируют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений. Следствие выдвигает два основных обвинения против чиновника.

Первый эпизод охватывает период с 2020 по 2022 годы. По мнению прокуратуры, Яруллин искусственно завышал размер премиальных выплат подчиненным, а затем заставлял их возвращать часть денег. Таким способом он якобы присвоил минимум 200 тысяч рублей.

Второе обвинение связано с крупным государственным контрактом осени 2023 года. Директор без проведения торгов заключил соглашение на 33,5 миллиона рублей с предпринимательницей Гульнарой Юриной для организации площадки конкурса «Время героев». Следствие считает, что бизнесвумен была аффилирована с обвиняемым, а государству причинен ущерб почти в 10 миллионов рублей.

Член Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин посетил арестованного в изоляторе. По его словам, артист содержится в двухместной камере с окном и необходимыми удобствами. Однако психологическое состояние Яруллина вызывает опасения — во время встречи он выглядел подавленным.

Обвиняемому грозит наказание до десяти лет тюремного заключения по статье о превышении должностных полномочий.