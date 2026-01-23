Верховный суд Башкирии освободил врача из колонии и заменил реальный срок на штраф

Верховный суд пересмотрел приговор неврологу из Бурзянского района. Тайфура Аюпова освободили от реального срока за мелкое взяточничество, заменив колонию на штраф в 150 тысяч рублей.

Верховный суд республики пересмотрел приговор врачу Бурзянской ЦРБ Тайфуру Аюпову, которого в ноябре 2025 года осудили на пять лет за взятки. Коллегия судей отменила реальное лишение свободы, назначила медику штраф и разрешила вернуться к лечению пациентов. Детали решения 23 января опубликовала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Врач трудился в Бурзянской центральной районной больнице с 2015 года, куда устроился по государственной программе «Земский доктор». Медицинское образование он получил в БГМУ, а в 2020 году прошел профессиональную переподготовку по профилю неврологии.

Следствие установило, что в период с октября 2023 по март 2025 года специалист оформлял документы о временной нетрудоспособности без фактического осмотра пациентов. За выдачу десяти фиктивных листов шести гражданам он получил денежное вознаграждение в размере 49 тысяч рублей.

Белорецкий межрайонный суд в ноябре 2025 года квалифицировал эти действия как получение взятки. Приговором стали пять лет колонии общего режима, штраф 120 тысяч рублей и запрет на врачебную деятельность сроком на три года.

Апелляционная инстанция изменила квалификацию преступления на «мелкое взяточничество». Реальное лишение свободы исключили из приговора, назначив штраф 300 тысяч рублей. С учетом времени, которое медик провел под стражей до вступления решения в силу, итоговую сумму взыскания снизили до 150 тысяч.

Аюпову разрешено продолжить медицинскую практику. Ограничения коснулись только руководящих должностей и права выдачи листков нетрудоспособности — этот запрет будет действовать в течение одного года.

Аналогичное разбирательство сейчас идет в отношении терапевта из Миякинского района. По данным правоохранителей, женщина с марта 2024 по май 2025 года выдавала фиктивные справки вахтовикам без проведения медосмотров. Общая сумма незаконного вознаграждения в этом случае составила 36 тысяч рублей.

Более крупные нарушения выявили в Уфе, где экс-главврач Республиканского наркодиспансера был осужден за служебный подлог. Руслан Арсланов организовал оформление 485 медицинских карт на несуществующих пациентов ради получения стимулирующих выплат, что нанесло бюджету ущерб в 5,6 млн рублей.

Также в декабре 2025 года следственные органы задержали руководителя Красноусольской ЦРБ. Ему инкриминируют получение взяток от подчиненных сотрудников, с которых он, по версии следствия, требовал ежемесячные платежи за общее покровительство.