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В УГНТУ прошли следственные действия в кабинетах ректора и проректора

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По данным, оказавшимся в распоряжении Коммерсант-Уфа, сегодня днем силовики наведались к верхушке УГНТУ — одного из крупнейших технических вузов России.

Следственные действия прошли в кабинете и квартире проректора по международной деятельности Наиля Чанышева. Не обошли вниманием и кабинет ректора Олега Баулина.

Официально силовики молчат — пресс-служба СКР по Башкирии комментировать ситуацию отказывается. В самом университете тоже взяли паузу — помощник ректора Елена Сорокина на связь не выходит.

По информации источника, нынешние события могут быть связаны с громким делом проректора Дениса Каретникова и его зама Игоря Мымрина. Их обвиняют в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Следствие считает, что с июля 2023 по апрель 2024 года руководители приёмной комиссии обеспечили успешную сдачу экзаменов для 19 абитуриентов из Туркменистана, чтобы получить премию за иностранных студентов.

УГНТУ Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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