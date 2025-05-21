В УГНТУ прошли следственные действия в кабинетах ректора и проректора

По данным, оказавшимся в распоряжении Коммерсант-Уфа, сегодня днем силовики наведались к верхушке УГНТУ — одного из крупнейших технических вузов России.

Следственные действия прошли в кабинете и квартире проректора по международной деятельности Наиля Чанышева. Не обошли вниманием и кабинет ректора Олега Баулина.

Официально силовики молчат — пресс-служба СКР по Башкирии комментировать ситуацию отказывается. В самом университете тоже взяли паузу — помощник ректора Елена Сорокина на связь не выходит.

По информации источника, нынешние события могут быть связаны с громким делом проректора Дениса Каретникова и его зама Игоря Мымрина. Их обвиняют в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Следствие считает, что с июля 2023 по апрель 2024 года руководители приёмной комиссии обеспечили успешную сдачу экзаменов для 19 абитуриентов из Туркменистана, чтобы получить премию за иностранных студентов.