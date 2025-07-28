В уфимском СИЗО умер король Затонского рынка Рахмон

В уфимском СИЗО скончался 67-летний бизнесмен Абдурахман Рахимов, известный как Рахмон. Глава таджикской диаспоры и один из основателей скандального Затонского рынка отбывал 13-летний срок за вымогательство

В уфимском следственном изоляторе оборвалась жизнь 67-летнего Абдурахмана Рахимова, известного как Рахмон — влиятельного бизнесмена, основателя Затонского рынка и лидера таджикской диаспоры в Башкирии. По данным МКСеть, смерть наступила по естественным причинам после горячего душа: состояние резко ухудшилось, реанимация не помогла. Рахимов отбывал 13-летний срок за вымогательство, но его дело было на апелляции — приговор не вступил в силу.

История Рахимова — это сага о 90-х, когда стихийный рынок в Затоне стал центром торговли овощами и фруктами. Уроженец Таджикистана, он приехал в Уфу в 1993 году и быстро поднялся: возглавил диаспору, создал культурные центры и даже участвовал в организации выборов президента Таджикистана для соотечественников. Но рынок был ареной жёстких конфликтов — в 2000-х вспыхивали стычки между этническими группами, включая чеченскую и таджикскую, с массовыми драками и оружием в 2011 году.

Проблемы с законом начались из-за «семейного бизнеса»: с 2017 по 2021 год Рахимов с сыном Исроилджоном и племянником Баходуром Икромовым выдавали торговцам займы под огромные проценты. Не вернувших ждали угрозы насилия, порчи имущества и компромата — ущерб превысил миллион рублей на человека. Суд в июне 2025 года приговорил Рахимова к 13 годам строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей, сына и племянника — к 10 годам и 150 тысячам каждый. Все отрицали вину, адвокат подал апелляцию.

Как именно развивался конфликт на Затонском рынке в 2011 году между диаспорами?

Конфликт начался с бытовой ссоры: уроженец Чечни потребовал от таджикского рабочего бесплатно помыть коврики в его машине, а после отказа выстрелил ему в ноги из травматического пистолета. На следующий день это переросло в массовую драку с участием около 300 человек, где таджики, вооружённые арматурой и камнями, громили автомобили и торговые ряды, а чеченцы открыли стрельбу. В итоге пострадали около 30 человек, трое были госпитализированы, а полиция задержала четырёх уроженцев Чечни, включая совладельца рынка Хамида Далаева. Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев обратился к властям Башкирии, обвинив следствие в предвзятости и «одностороннем обвинительном уклоне».

Как Рахимов способствовал интеграции таджикской диаспоры в Башкирии?

Помимо лидерства в диаспоре, Рахимов возглавлял республиканский Центр таджикской национальной культуры имени Исмоила Сомони с 2016 по 2021 год и культурный центр «Павайнд-1» с 2011 по 2016 год. Он выступал перед иностранными студентами БГАУ, продвигая культурные связи, и помогал землякам в бизнесе, включая поставки фруктов и овощей из Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, Рахимов участвовал в создании многонационального коллектива на агропарке «Евразия», где его вклад высоко ценил депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров.

Что известно о бизнес-деятельности Рахимова после 2016 года?

После ликвидации торгового дома «Затонский» в 2016 году Рахимов с сыном Исроилджоном и супругой Ольгой учредили фирмы «Горторг», «ООО Горторг» и «Оптторг» для продолжения торговли на рынке. К 2024 году выручка одной из компаний, ООО «Горторг», составила ноль рублей, а убыток достиг миллиона рублей, что указывает на прекращение легальной деятельности после арестов. Рахимов также выдавал микрозаймы предпринимателям под проценты, что, по мнению знакомых, было частью его поддержки земляков.

Как проходило расследование уголовного дела о вымогательстве?

Расследование велось Главным следственным управлением МВД по Башкирии на основе материалов УФСБ, с анализом телефонных разговоров, допросами более 20 потерпевших и изъятием финансовых документов. Подозреваемые с 2017 по 2021 годы давали займы предпринимателям на Затонском рынке, а затем требовали возврата с угрозами убийства, насилия и уничтожения имущества, вымогая более миллиона рублей от каждого. Орджоникидзевский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде ареста для двух подозреваемых и подписки о невыезде для третьего.