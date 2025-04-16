В Уфимском нефтяном университете раскрыли преступную схему с мигрантами

За 10 месяцев они помогли 19 гражданам Туркменистана незаконно поступить в университет

В Уфе двое сотрудников приёмной комиссии УГНТУ отправились за решётку за махинации с иностранными студентами. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии 16 апреля.

Работники Уфимского государственного нефтяного технического университета обвиняются в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. По данным следствия, с июля прошлого года по апрель нынешнего они помогли как минимум 19 гражданам Туркменистана незаконно поступить в вуз.

Схема оказалась простой — сотрудники приёмной комиссии просто дорисовывали нужное количество баллов за вступительные экзамены в информационной системе университета. Это позволило иностранцам не только учиться, но и легально находиться на территории России.

Суд уже принял решение — оба фигуранта проведут под стражей до 14 июня 2025 года.

— Наконец-то начали наводить порядок в образовательной сфере! Такие случаи дискредитируют всю систему высшего образования, — пишет Полина С.

— Никогда такого не было, и вдруг опять…, — написал Хатуль М.

— Хорошо что не в медицинском институте, — шутит Айрат.

— Да уж, поступает все больше и больше не граждане РФ. А гражданам РФ поступать уже некуда — мест нет. Может нашим детям тогда стоит задуматься о поступлении в других странах? – возмущается Юлия Ю.

— В БГМУ в общежитии невозможно жить, особенно девушкам. Все из-за студентов из средней Азии и их поведения, — отмечает Светлана С.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Стерлитамаке задержаны четверо местных жителей по подозрению в похищении студента из Египта. Преступники, угрожая холодным и огнестрельным оружием, насильно увезли иностранца на автомобиле и потребовали от его семьи полмиллиона рублей за освобождение.