В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.

Как установил суд, в апреле 2025 года ранее судимая женщина вступила в конфликт с соседкой. Чтобы отомстить, она облила автомобиль потерпевшей бензином и подожгла. Машина выгорела полностью, ущерб составил около 973 тысяч рублей. Спустя некоторое время она вновь поссорилась с соседкой и угрожала ей убийством.

В ходе судебного заседания подсудимая признала вину лишь частично. Помимо реального срока суд обязал её возместить весь материальный ущерб. Приговор пока в законную силу не вступил.

Что грозит за поджог по ст. 167 УК РФ

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога квалифицируют по ч. 2 ст. 167 УК РФ и наказывают принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14, если поджог совершён в условиях, когда огонь мог перекинуться на другие объекты, деяние квалифицируется именно по части второй данной статьи.

Как часто поджигают имущество в Башкирии: данные 2025 года

По информации Правительства РБ и регионального ГУ МЧС, в 2025 году общее количество пожаров в Башкирии снизилось на 20% по сравнению с 2024 годом. Годом ранее в республике зафиксировали 9 441 возгорание, из которых свыше 400 инцидентов квалифицировали как умышленные поджоги имущества.

Например, в сентябре 2025 года в Октябрьском мужчина из ревности сжег кроссовер Chery Arrizo стоимостью более 2 млн рублей, принадлежавший новому ухажеру его бывшей девушки. Еще один резонансный инцидент произошел в Уфе в конце 2025 года: там сгорел автомобиль судьи, а главным подозреваемым в поджоге оказался 16-летний подросток.​

Как возместить ущерб от поджога автомобиля

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый имуществу гражданина, возмещает лицо, которое его причинило, — в данном случае суд взыскал с осуждённой всю сумму ущерба.

Если ваш автомобиль пострадал от поджога, вызовите пожарную службу по номеру 101 (с мобильного — 112), зафиксируйте повреждения и обратитесь в полицию с заявлением. Также рекомендуется провести независимую оценку ущерба для последующего предъявления гражданского иска.

Полис КАСКО с покрытием от противоправных действий третьих лиц позволяет получить страховое возмещение вне зависимости от результатов уголовного дела.