В Уфе женщину будут судить за жестокое убийство бывшего сожителя

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней уфимки. Ей инкриминируют убийство группой лиц и надругательство над телом умершего.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней уфимки. Следствие установило, что в декабре 2024 года она вместе с бывшим сожителем и знакомым убила своего партнера, а затем расчленила тело. Уголовное дело передали для рассмотрения в Верховный суд республики.

Конфликт во время переезда

Инцидент произошел в микрорайоне Инорс. Обвиняемая приехала в квартиру к бывшему сожителю на улице Валерия Лесунова, чтобы забрать вещи. Ее сопровождал нынешний партнер. По пути они познакомились со случайным прохожим, который присоединился к компании.

В квартире началась ссора. Женщина объединилась с бывшим сожителем и третьим гостем против своего спутника. Сообщники избили потерпевшего руками и ногами, наносили удары деревянной скалкой и ножом. В финале нападавшие надавили ногами на шею жертвы. Мужчина скончался на месте от удушья и травм.

Сокрытие улик

Чтобы спрятать тело, обвиняемая вместе с одним из соучастников расчленила труп. Останки упаковали в полимерные мешки и вынесли в лес рядом с домом.

Женщине предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц, и надругательство над телами умерших. Обвиняемая вину не признала. Материалы в отношении ее сообщников следствие выделило в отдельное производство.

Похожие дела в регионе

Тяжкие преступления на бытовой почве в Башкирии происходят регулярно. В сентябре 2025 года в Белебее задержали мужчину, который задушил сожительницу во время ссоры. Он месяц прятал тело в погребе, а затем расчленил его топором и разбросал части в лесополосе и кювете.

В феврале 2025 года в Абзелиловском районе застолье двух друзей закончилось убийством. Хозяин дома ударил гостя ножом в шею из-за разногласий. Подозреваемого задержали по горячим следам.