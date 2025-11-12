0
4 часа
Криминал

В Уфе завершили расследование дела о массовой драке кадетов

В Уфе десятерых экс-кадетов будут судить за массовую драку, случившуюся год назад. Старшекурсники напали на младших с ремнями и арматурой из-за обидной надписи на плацу.
погоны прокуратуры
© rutube

Десять бывших воспитанников уфимского кадетского корпуса предстанут перед судом по делу о массовой драке. По данным прокуратуры Башкирии, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения. Речь идёт о событиях почти годичной давности, которые произошли на территории школы-интерната с лётной подготовкой.

Конфликт случился вечером 25 ноября 2024 года. Ученики 11-го класса обнаружили на плацу оскорбительную надпись про их роту, и пришли к выводу, что её авторы — десятиклассники. Старшие кадеты решили устроить показательную расправу, вооружившись подручными средствами.

Для мести они подготовили форменные ремни с металлическими пряжками, перчатки с пластиковыми вставками, болты и даже металлическую перекладину. С этим арсеналом старшекурсники атаковали младших. В результате потасовки пострадали 40 курсантов, а двое из них получили тяжкий вред здоровью.

Фигурантам дела, которым на момент драки было от 16 до 17 лет, инкриминируют хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Свою вину подростки признали лишь частично. Конфликт был остановлен сотрудниками учебного заведения.

Параллельно основному делу ведётся расследование о халатности должностных лиц кадетской школы. Следователи внесли представления в адрес районной администрации и республиканского Минпросвещения с требованием устранить причины, которые способствовали преступлению.

Уфимский кадетский корпус, где произошла драка, был создан в 1999 году. Это общеобразовательная школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой, предназначенная для интеллектуального, культурного и физического развития воспитанников. В кадетских классах ребята обучаются по программе военно-патриотического воспитания, занимаются строевой и огневой подготовкой.

Похожие записи
0
12.11.2025
Происшествия

В Башкирии назвали город, лидирующий по числу ДТП

авто после дтп
Уфа стала абсолютным лидером по числу ДТП в Башкирии по итогам октября. На столицу пришлась почти половина всех аварий, девять погибших и 138 пострадавших.
0
12.11.2025
Происшествия

«Дело пытаются замять»: в уфимской школе кадеты избили пятиклассника

ученик школы
В уфимской школе №41 кадеты затравили и избили пятиклассника. Мама ребёнка обратилась в полицию, но утверждает, что руководство пытается замять дело и обвинить её сына.
0
12.11.2025
Происшествия

Жителей Уфы напугал разгуливающий по улице в одних шортах мужчина с ножом

мужчина на улице
Житель Уфы в одних шортах и с ножом в руках с утра пугал прохожих на улице Рудольфа Нуреева. Один из очевидцев столкнулся с ним в лифте, где тот требовал деньги.
0
12.11.2025
Культура

Уфимцам покажут историю ислама через светящийся куб

ротонда с led кубом
Возле Хакимовской мечети в Уфе установили необычный объект — цифровой куб. Теперь историю ислама и города будут транслировать прямо на улице в сквере «Семейный».
0
11.11.2025
Спорт

В Башкирии стартовал отбор в команду пловцов-экстремалов

женщина возле уличного бассейна
В Башкирии проходит чемпионат по зимнему плаванию для формирования сборной. 60 спортсменов соревнуются на озере Тёплом в Уфе за право представлять республику на всероссийском уровне.
0
11.11.2025
Происшествия

В башкирском Нефтекамске школьницы устроили драку в туалете из-за сплетен

драка школьниц
В Нефтекамске ученицы подрались в школьном туалете из-за сплетен о внешности. Теперь делом занимаются полиция и прокуратура, а мать одной из девочек могут наказать.
0
11.11.2025
Происшествия

В Башкирии жестокая драка школьниц в туалете попала на видео

школьный класс
Две ученицы одной из школ Нефтекамска подрались прямо в туалете. Старшеклассницы, собравшиеся поглазеть, смеялись и снимали происходящее на видео.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.