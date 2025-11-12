В Уфе завершили расследование дела о массовой драке кадетов

В Уфе десятерых экс-кадетов будут судить за массовую драку, случившуюся год назад. Старшекурсники напали на младших с ремнями и арматурой из-за обидной надписи на плацу.

Десять бывших воспитанников уфимского кадетского корпуса предстанут перед судом по делу о массовой драке. По данным прокуратуры Башкирии, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения. Речь идёт о событиях почти годичной давности, которые произошли на территории школы-интерната с лётной подготовкой.

Конфликт случился вечером 25 ноября 2024 года. Ученики 11-го класса обнаружили на плацу оскорбительную надпись про их роту, и пришли к выводу, что её авторы — десятиклассники. Старшие кадеты решили устроить показательную расправу, вооружившись подручными средствами.

Для мести они подготовили форменные ремни с металлическими пряжками, перчатки с пластиковыми вставками, болты и даже металлическую перекладину. С этим арсеналом старшекурсники атаковали младших. В результате потасовки пострадали 40 курсантов, а двое из них получили тяжкий вред здоровью.

Фигурантам дела, которым на момент драки было от 16 до 17 лет, инкриминируют хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Свою вину подростки признали лишь частично. Конфликт был остановлен сотрудниками учебного заведения.

Параллельно основному делу ведётся расследование о халатности должностных лиц кадетской школы. Следователи внесли представления в адрес районной администрации и республиканского Минпросвещения с требованием устранить причины, которые способствовали преступлению.

Уфимский кадетский корпус, где произошла драка, был создан в 1999 году. Это общеобразовательная школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой, предназначенная для интеллектуального, культурного и физического развития воспитанников. В кадетских классах ребята обучаются по программе военно-патриотического воспитания, занимаются строевой и огневой подготовкой.