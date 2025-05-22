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В Уфе задержан подозреваемый в серии нападений на девушек

©МВД Башкирии

В Уфе полицейские поймали 36-летнего мужчину, который нападал на несовершеннолетних девушек — об этом сообщают СК и МВД Башкирии.

RuTube

По данным следствия, подозреваемый выбирал девушек и поджидал момент, чтобы напасть. 18 мая вечером на улице Блюхера он попытался напасть на 16-летнюю школьницу, но она оказала сопротивление и позвала на помощь. Мужчина сразу убежал.

подозреваемый в нападении на девушек в уфе
©МВД по Башкирии

Однако стражи порядка вычислили подозреваемого довольно быстро. Оказалось, что он ездил по городу на «Ладе Гранте» в поисках жертв. После задержания мужчина признался в содеянном. Также выяснилось, что у него уже есть судимость.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а следователи проверяют, причастен ли задержанный к другим эпизодам в Уфе.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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