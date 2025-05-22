В Уфе задержан подозреваемый в серии нападений на девушек

В Уфе полицейские поймали 36-летнего мужчину, который нападал на несовершеннолетних девушек — об этом сообщают СК и МВД Башкирии.

По данным следствия, подозреваемый выбирал девушек и поджидал момент, чтобы напасть. 18 мая вечером на улице Блюхера он попытался напасть на 16-летнюю школьницу, но она оказала сопротивление и позвала на помощь. Мужчина сразу убежал.

Однако стражи порядка вычислили подозреваемого довольно быстро. Оказалось, что он ездил по городу на «Ладе Гранте» в поисках жертв. После задержания мужчина признался в содеянном. Также выяснилось, что у него уже есть судимость.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а следователи проверяют, причастен ли задержанный к другим эпизодам в Уфе.