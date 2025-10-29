В Уфе задержали «смотрящего»: 50-летний уроженец Чечни контролировал криминал в регионе

В Уфе ФСБ задержала 50-летнего уроженца Чечни, предполагаемого «смотрящего». Операция включала зачистку криминальной иерархии в регионе, отмечают силовики.

Управление ФСБ по Республике Башкортостан задержало в Уфе 50-летнего уроженца Чечни. Мужчину подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Задержание стало частью операции силовиков против организованной преступности в регионе.

Следствие считает, что задержанный являлся «смотрящим» — контролировал преступную деятельность на определенной территории. По российскому законодательству занятие высшего положения в криминальной иерархии карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Эту статью ввели в Уголовный кодекс в 2017 году.

Башкирия остается в фокусе внимания силовиков по борьбе с организованной преступностью. В июне 2025 года в республике накрыли чеченскую ОПГ, которая похищала людей и вымогала миллионы рублей. Тогда задержали пятерых участников в возрасте от 20 до 24 лет и их 55-летнего главаря.

Преступники заставляли жертв отдавать крупные суммы под угрозой убийства. В марте 2024 года банда вымогала у жителя Кумертау 3,5 млн рублей. В феврале 2025-го похитили другого человека и отобрали 2,5 млн рублей.

Криминальная история Уфы

Уфа имеет длинную криминальную историю. В 2018 году в городе задержали 52-летнего криминального авторитета Альберта Галимова за вымогательство 500 тысяч рублей. Галимов был основателем крупнейшей уфимской группировки «Галимовские», которая терроризировала башкирских бизнесменов в 1990-2000-е годы.

В октябре 2025 года в Кумертау полиция задержала 36-летнего «смотрящего за городом» по прозвищу Болдырь. Мужчина должен был контролировать преступность в 60-тысячном городе. После введения статьи о криминальной иерархии в 2017 году страну покинул уфимец Дамир Тимургалеев, считавшийся вором в законе.