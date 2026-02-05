В Уфе задержали серийного магазинного вора

В Уфе задержали ранее судимого молодого человека, укравшего товары из супермаркета и заправки на сумму свыше 14 тысяч рублей.

В башкирской столице правоохранители взяли под стражу 23-летнего местного жителя, промышлявшего хищениями в торговых точках. Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, молодой человек крал всё подряд из супермаркетов и автозаправочной станции.

Среди похищенного оказался портативный аккумулятор и другие вещи общей стоимостью более 14 000 рублей. У задержанного уже имелась судимость. На допросе парень рассказал полиции о своей схеме: краденое он сбывал случайным людям на улице, а полученную наличку тратил на себя.

Следствие установило связь подозреваемого с тремя эпизодами магазинных краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела.