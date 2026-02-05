0
6 часов
Криминал

В Уфе задержали серийного магазинного вора

В Уфе задержали ранее судимого молодого человека, укравшего товары из супермаркета и заправки на сумму свыше 14 тысяч рублей.
спецсигнал на авто полиции
©полиция Башкирии

В башкирской столице правоохранители взяли под стражу 23-летнего местного жителя, промышлявшего хищениями в торговых точках. Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, молодой человек крал всё подряд из супермаркетов и автозаправочной станции.

Среди похищенного оказался портативный аккумулятор и другие вещи общей стоимостью более 14 000 рублей. У задержанного уже имелась судимость. На допросе парень рассказал полиции о своей схеме: краденое он сбывал случайным людям на улице, а полученную наличку тратил на себя.

Следствие установило связь подозреваемого с тремя эпизодами магазинных краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Похожие записи
0
05.02.2026
Криминал

Суд избрал меру пресечения для уфимского школьника, напавшего на гимназию

школьник с травматом
Суд в Уфе решил не отправлять подростка, устроившего ЧП в школе 3 февраля, в СИЗО. На время следствия он будет под домашним арестом. История громкая, но, как выяснилось, «оружие» оказалось игрушечным, а пострадавших официально нет.
0
04.02.2026
Новости

Хабиров поручил проверить школы Башкирии на факты буллинга после ЧП в Уфе

хабиров дает интервью
Глава Башкирии провел экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних на фоне резонансного ЧП в уфимской гимназии №16. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматики, ранив учителя истории и взорвав петарду.
0
04.02.2026
Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на гимназию в Уфе

муляж автомата
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования инцидента в гимназии №16 Уфы. Подросток травмировал учителя.
0
03.02.2026
Происшествия

Родители напавшего на гимназию №16 были в курсе школьных конфликтов

школьник с травматом
Отец девятиклассника подтвердил жалобы на издевательства, а друг заметил странности в поведении. Власти опровергли наличие пострадавших, возбуждено дело.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.