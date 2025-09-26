В Уфе задержали парней, которые домогались до несовершеннолетних

В Уфе задержали молодых людей, которые пытались навязать знакомство школьницам. Скандал разгорелся после публикации видео — в дело вмешалась полиция.

После публикации в соцсетях записей с детской площадки в Уфе в отдел полиции №10 доставили молодых людей. МВД по Башкирии подтвердило, что их личности вычислили сразу.

Обвиняемые выдавали себя за 16-летних и с энтузиазмом затевали разговор с подростками. Стремление познакомиться с двенадцатилетними девочками закончилось тем, что теперь у полиции новые герои для разбирательств.

По официальному заявлению МВД, сейчас по делу проводится проверка, ожидается процессуальное решение. Пока что ситуация — шахматная: одни ждут решения, другие аккуратно листают материалы.

Отметим, что только за первые восемь месяцев 2025 года в республике зарегистрировано 33,790 преступлений, что на 2% выше прошлогодних показателей. Из них около 1,500 совершены против несовершеннолетних, включая угрозы жизни, здоровью и безопасности детей.

Также, по данным аналитиков, Башкирия снова попала в топ по уровню тяжких преступлений среди регионов России, уступив только Татарстану: 9,920 особо тяжких случаев за январь-август.