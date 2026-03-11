В Уфе задержали депутата Горсовета Иосифа Марача

В Уфе задержан депутат Горсовета и бизнесмен Иосиф Марач по подозрению в посредничестве во взяточничестве по делу застройщика Сайдашева.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета 10 марта задержали депутата Горсовета Уфы Иосифа Марача. Об этом сообщили UFA1.RU и издание «Пруфы» со ссылкой на источники. По предварительным данным, ему вменяют посредничество во взяточничестве.

Как связаны Марач и осуждённый застройщик Сайдашев

Задержание связывают с делом главы «Стандарт Плюс» Рустема Сайдашева, осуждённого в ноябре 2025 года на 10 лет строгого режима за покушение на дачу взятки судье Арбитражного суда Башкирии. По версии следствия, Сайдашев намеревался передать через Марача и экс-депутата Вадима Рамазанова 10 млн рублей за нужное решение в споре с мэрией.

Обыски в Зубово

В доме Марача в селе Зубово прошли обыски. Телефон депутата выключен, помощники на звонки не отвечают. Официальных комментариев от силовых ведомств не поступало.

Карьера Марача

Марач трижды избирался в Горсовет Уфы, с 2002 по 2017 год руководил ТК «Центральный», сейчас — директор по стратегическому развитию «Экспо-Плаза».

Спор «Стандарт Плюс» с мэрией Уфы за землю в Советском районе

Компания «Стандарт Плюс» Рустема Сайдашева в 2016 году получила от администрации Уфы в аренду земельный участок в Советском районе для сноса частных домов и строительства многоэтажек, после чего между застройщиком и мэрией возник затяжной судебный спор.

Приговор Сайдашеву: 10 лет колонии и штраф 100 млн рублей

В апреле 2025 года Сайдашев был арестован, а в ноябре 2025 года Уфимский районный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей за покушение на дачу взятки судье Арбитражного суда Башкирии, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

По версии следствия, посредниками при передаче 10 млн рублей должны были выступить Иосиф Марач и бывший депутат Горсовета Вадим Рамазанов, однако они сами сообщили о действиях застройщика в УФСБ.

Кроме того, в октябре 2025 года компания «Стандарт Плюс» была оштрафована на 20 млн рублей по административному делу, связанному с попыткой дачи взятки.

Коррупция в Башкирии: 61 чиновник уволен за три года

В 2025 году число коррупционных преступлений в республике сократилось примерно на треть: выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона в сфере коррупции против свыше 5 тыс. годом ранее.

Согласно исследованию Центра политической информации, в 2024 году в Башкирии зафиксировано 1113 коррупционных преступлений — наряду с Москвой (около 1,5 тыс.), Краснодарским краем (1,8 тыс.) и Татарстаном (около 1,1 тыс.). С 2022 года в республике 61 чиновник уволен в связи с утратой доверия — это пятое место в стране.

Башкортостан занимает 11-е место в антикоррупционном рейтинге субъектов России.