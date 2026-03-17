В Уфе задержали беглеца с открытой формой туберкулеза

В столице Башкирии приставы разыскали и принудительно госпитализировали 50-летнего мужчину с открытой формой туберкулеза, который уклонялся от лечения.

Судебные приставы задержали уфимца, который сбежал от врачей и проигнорировал решение суда.

Как сообщили в УФССП по Башкирии 17 марта, он был обязан пройти восьмимесячный курс терапии в противотуберкулезном диспансере. Вместо этого пациент сменил адрес и скрылся, подвергая окружающих риску заражения.

Исполнительный лист направили в Кировский районный отдел судебных приставов Уфы. Приставы объявили его в исполнительный розыск и быстро установили местонахождение. Мужчину задержали и доставили в медучреждение.

Теперь уфимец находится в противотуберкулезном диспансере, где пройдёт полный курс лечения по судебному решению.

Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, за последние десять лет заболеваемость туберкулёзом в республике снизилась вдвое, а смертность — на 75%, достигнув исторического минимума. По итогам I квартала 2025 года заболеваемость сократилась на 30% среди взрослых и на 33% среди детей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В 2024 году в Башкирии зарегистрировали 2 411 пациентов с активной формой туберкулёза — на тысячу меньше, чем тремя годами ранее, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Заболевание исключено из десятки основных причин смерти в регионе.