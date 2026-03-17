0
7 часов
Криминал

В Уфе задержали беглеца с открытой формой туберкулеза

В столице Башкирии приставы разыскали и принудительно госпитализировали 50-летнего мужчину с открытой формой туберкулеза, который уклонялся от лечения.
©rutube

Судебные приставы задержали уфимца, который сбежал от врачей и проигнорировал решение суда.

Как сообщили в УФССП по Башкирии 17 марта, он был обязан пройти восьмимесячный курс терапии в противотуберкулезном диспансере. Вместо этого пациент сменил адрес и скрылся, подвергая окружающих риску заражения.

Исполнительный лист направили в Кировский районный отдел судебных приставов Уфы. Приставы объявили его в исполнительный розыск и быстро установили местонахождение. Мужчину задержали и доставили в медучреждение.

Теперь уфимец находится в противотуберкулезном диспансере, где пройдёт полный курс лечения по судебному решению.

Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, за последние десять лет заболеваемость туберкулёзом в республике снизилась вдвое, а смертность — на 75%, достигнув исторического минимума. По итогам I квартала 2025 года заболеваемость сократилась на 30% среди взрослых и на 33% среди детей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В 2024 году в Башкирии зарегистрировали 2 411 пациентов с активной формой туберкулёза — на тысячу меньше, чем тремя годами ранее, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Заболевание исключено из десятки основных причин смерти в регионе.

Похожие записи
0
13.03.2026
Криминал

В Башкирии задержали заказчика поджога автомобиля адвоката

задержание подозреваемого
В Башкирии полиция при поддержке СОБР Росгвардии задержала 40-летнего жителя Белорецка, организовавшего поджог Kia Rio адвоката из-за судебного конфликта. Ущерб превысил 2 млн рублей.
0
11.03.2026
Криминал

В Уфе задержали депутата Горсовета Иосифа Марача

иосиф марач
В Уфе задержан депутат Горсовета и бизнесмен Иосиф Марач по подозрению в посредничестве во взяточничестве по делу застройщика Сайдашева.
1
27.02.2026
Криминал

Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

силовики пришли на задержание
Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.
0
25.02.2026
Криминал

В Башкирии начальник полиции забирал премии у подчинённых

задержание подозреваемого
Подполковника из Агидели обвиняют в том, что он заставил четверых сотрудников отдать ему 165 тысяч рублей из премий. Офицера задержали, ему грозит увольнение.
0
24.02.2026
Новости

«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».
0
21.02.2026
Криминал

Министру культуры Башкирии Шафиковой грозит до 20 лет колонии

Амина Шафикова
Юрист Александр Хаминский допустил, что глава Минкульта Башкирии может получить до 20 лет лишения свободы по совокупности двух тяжких статей УК РФ.
0
19.02.2026
Криминал

Следком запросил арест министра культуры Башкирии Амины Шафиковой по делу о взятках и растрате

Амина Шафикова
Следственный комитет просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в растрате и взятках. Подробности громкого дела.
-2
18.02.2026
Криминал

Силовики этапируют министра культуры Башкирии Амину Шафикову в Москву

Амина Шафикова
Амина Шафикова задержана сотрудниками правоохранительных органов. Министра культуры Башкирии перевозят в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.