0
7 часов
Криминал

В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Бывший бухгалтер-кассир ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года колонии. Женщина похитила 5 млн у клуба и ещё 7 млн у знакомых под видом выгодных инвестиций.
дверь с табличкой судья
©Ньюс-Баш

Суд в Уфе вынес вердикт по громкому делу о хищениях в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Как сообщили в пресс-службе суда, бывшая сотрудница бухгалтерии получила тюремный срок за финансовые махинации. Правда, приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

За свои комбинации женщина получила 4,5 года лишения свободы. Вдобавок ей выписали штраф в размере 450 тысяч рублей. С осужденной также взыщут более 9 миллионов рублей.

Первая схема была реализована прямо на рабочем месте. Бухгалтер просто не вносила в кассу всю выручку от продажи клубной продукции и оказания услуг. Фальшивые данные заносились в кассовую книгу и программу «1С», а разница оседала в кармане предприимчивой сотрудницы. Так из клубной кассы утекло свыше пяти миллионов рублей.

Параллельно дама запустила второй «бизнес-проект». Она активно собирала деньги с коллег и знакомых, обещая им баснословную прибыль от успешных инвестиций. Люди верили и отдавали свои сбережения, но это была лишь уловка.

На этой афере ей удалось собрать еще семь миллионов рублей. Небольшую часть суммы она вернула для отвода глаз, но основные средства просто присвоила.

Похожие записи
0
18.09.2025
Криминал

В Уфе будут судить депутата Курултая за мошенничество и взятку

алексей локотченко
Депутат Курултая Алексей Локотченко скоро окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в попытке «решить» уголовное дело знакомой за 10 миллионов рублей.
0
16.09.2025
Спорт

Поражение и драка: защитник «Салавата Юлаева» нашёл позитив в матче с «Автомобилистом»

хоккеисты
Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров не унывает после проигрыша «Автомобилисту». Он рассказал, почему полез в драку с гигантом Трямкиным и почему «большие шкафы громко падают».
0
16.09.2025
Спорт

Уфимцы снова уступили: форвард «Салавата Юлаева» Хохряков назвал причину лузстрика

петр хохряков
Форвард уфимцев Пётр Хохряков считает, что два поражения от «Автомобилиста» — результат плохой дисциплины и ненужных удалений. Команда не смогла вернуться в игру после двух быстрых шайб, и теперь меньшинство требует серьёзной работы.
0
16.09.2025
Спорт

Козлов объяснил, почему уфимцы снова уступили на льду

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов разобрал поражение от «Автомобилиста». Считает, что юный состав учится на ошибках, а заменить Ливо мог бы только завершивший карьеру Мозякин.
0
11.09.2025
Спорт

Хотел доказать их ошибку: Уилсон честно высказался о работе с Козловым

скотт уилсон
Экс-нападающий «Салавата» Скотт Уилсон рассказал, как Виктор Козлов помог ему выйти из карьерного тупика после «Металлурга». Хоккеист признался, что хотел утереть нос бывшему клубу.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.