В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Бывший бухгалтер-кассир ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года колонии. Женщина похитила 5 млн у клуба и ещё 7 млн у знакомых под видом выгодных инвестиций.

Суд в Уфе вынес вердикт по громкому делу о хищениях в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Как сообщили в пресс-службе суда, бывшая сотрудница бухгалтерии получила тюремный срок за финансовые махинации. Правда, приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

За свои комбинации женщина получила 4,5 года лишения свободы. Вдобавок ей выписали штраф в размере 450 тысяч рублей. С осужденной также взыщут более 9 миллионов рублей.

Первая схема была реализована прямо на рабочем месте. Бухгалтер просто не вносила в кассу всю выручку от продажи клубной продукции и оказания услуг. Фальшивые данные заносились в кассовую книгу и программу «1С», а разница оседала в кармане предприимчивой сотрудницы. Так из клубной кассы утекло свыше пяти миллионов рублей.

Параллельно дама запустила второй «бизнес-проект». Она активно собирала деньги с коллег и знакомых, обещая им баснословную прибыль от успешных инвестиций. Люди верили и отдавали свои сбережения, но это была лишь уловка.

На этой афере ей удалось собрать еще семь миллионов рублей. Небольшую часть суммы она вернула для отвода глаз, но основные средства просто присвоила.