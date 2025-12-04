0
2 часа
Криминал

В Уфе вынесен приговор мигрантам, истязавшим детей в нелегальном медресе

Ленинский суд Уфы приговорил двух уроженцев Таджикистана к заключению в колонии строгого режима. Их признали виновными в удержании и истязании детей.
мужчина в зале суда
©МВД по Башкирии

Ленинский районный суд Уфы огласил решение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан. Мужчин признали виновными в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и систематическом нанесении им телесных повреждений.

RuTube
©МВД по Башкирии

Суд постановил назначить одному из подсудимых наказание в виде 11 лет лишения свободы, второму фигуранту определен срок в 6 лет. Отбывать заключение осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Следствие установило, что уроженцы Таджикистана Шамшод Каримов и Махмадамин Мухторов вели деятельность религиозной школы без лицензии.

Комментирует старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский
RuTube
©МВД по Башкирии

Образовательный процесс был организован в двухкомнатной квартире многоэтажного дома в микрорайоне Миловка. В помещении постоянно находились 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. За содержание и обучение родители воспитанников ежемесячно выплачивали суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

Материалы дела содержат доказательства применения физического насилия к ученикам. Установлено использование резиновых дубинок, а также фиксировались случаи термических ожогов. Согласно данным правоохранительных органов, обвиняемые также проводили обучение основам радикальных религиозных течений.

Деятельность учреждения была прекращена в июле 2024 года после побега одного из воспитанников. Подросток обратился за помощью в ближайший магазин, после чего был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по освобождению оставшихся детей.

Рассмотрение дела по существу началось в августе 2025 года. Фигурантам предъявили обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, включая похищение человека и истязание.

Похожие записи
0
04.12.2025
Происшествия

Следователи озвучили предварительную причину падения частного вертолета в Уфе

спасатели на месте падения вертолета
Следствие рассматривает две основные предварительные причины падении частного вертолета в Уфе: техническая неисправность и ошибка пилота. Борт опрокинулся на взлете.
0
04.12.2025
Происшествия

В Уфе водитель «Газели» устроил массовую аварию: ему стало плохо за рулем

авто после дтп
В Уфе на улице 50-летия Октября грузовая «Газель» столкнулась с семью автомобилями. Водителю стало плохо и его увезли в больницу.
0
04.12.2025
Новости

В Уфе изменилась стоимость школьного питания для начальных классов

чиновники пробуют школьную еду
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об изменении стоимости питания в общеобразовательных учреждениях. Корректировка затронула начальные классы.
0
03.12.2025
Происшествия

16-летний житель Уфы перевел мошенникам 12,5 млн рублей из сейфа родителей

пятитысячные рублевые купюры
По данным МВД по Республике Башкортостан, 16-летний житель Уфы передал неизвестным крупную сумму — 12,5 миллиона рублей. Юноша действовал по указанию звонивших, полагая, что защищает семейные накопления от кражи.
0
03.12.2025
Происшествия

Два пешехода погибли в ДТП на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева

авто после дтп
Вечером 3 декабря в столице Башкирии зафиксировано два смертельных наезда. Аварии произошли на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева, есть пострадавшие.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
0
02.12.2025
Дороги и транспорт

Жители пригорода Уфы заблокировали проезд по улицам бетонными блоками и землей

насыпь на дороге
Жители Нагаево устали от трафика и перекрыли улицы бетоном и землей. Соседи в ярости, администрация идет в полицию. История дорожной войны под Уфой.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.