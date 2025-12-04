В Уфе вынесен приговор мигрантам, истязавшим детей в нелегальном медресе

Ленинский суд Уфы приговорил двух уроженцев Таджикистана к заключению в колонии строгого режима. Их признали виновными в удержании и истязании детей.

Ленинский районный суд Уфы огласил решение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан. Мужчин признали виновными в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и систематическом нанесении им телесных повреждений.

©МВД по Башкирии

Суд постановил назначить одному из подсудимых наказание в виде 11 лет лишения свободы, второму фигуранту определен срок в 6 лет. Отбывать заключение осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Следствие установило, что уроженцы Таджикистана Шамшод Каримов и Махмадамин Мухторов вели деятельность религиозной школы без лицензии.

Комментирует старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский ©МВД по Башкирии

Образовательный процесс был организован в двухкомнатной квартире многоэтажного дома в микрорайоне Миловка. В помещении постоянно находились 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. За содержание и обучение родители воспитанников ежемесячно выплачивали суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

Материалы дела содержат доказательства применения физического насилия к ученикам. Установлено использование резиновых дубинок, а также фиксировались случаи термических ожогов. Согласно данным правоохранительных органов, обвиняемые также проводили обучение основам радикальных религиозных течений.

Деятельность учреждения была прекращена в июле 2024 года после побега одного из воспитанников. Подросток обратился за помощью в ближайший магазин, после чего был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по освобождению оставшихся детей.

Рассмотрение дела по существу началось в августе 2025 года. Фигурантам предъявили обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, включая похищение человека и истязание.