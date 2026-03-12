В Уфе водитель автобуса попытался подкупить инспекторов ГАИ

Водитель автобуса НефАЗ без прав предложил инспекторам тысячу рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

11 марта на улице Фронтовых бригад водитель автобуса НефАЗ разложил деньги на панели патрульной машины. Он пытался подкупить инспекторов ГАИ, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Полицейские остановили автобус за неправильную парковку. Транспорт стоял вопреки требованиям дорожных знаков. При проверке документов выяснилось: 32-летний мужчина за рулём лишён водительского удостоверения.

При оформлении протокола в служебном автомобиле мужчина достал тысячу рублей. Он предложил их инспекторам. Сотрудники потребовали прекратить эти действия. Однако он продолжил раскладывать купюры на приборной панели. На место прибыла следственно-оперативная группа. Купюры изъяли. Следователи возбудили уголовное дело по факту дачи взятки и составили административные материалы.

Похожие случаи в Башкортостане

Подобные случаи фиксируют в регионе регулярно. В феврале 2026 года Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил экс-начальника МРЭО Ильдуса Шайбакова к 18 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Суд также назначил штраф 2,5 млн рублей. Шайбаков возглавлял группу из восьми бывших сотрудников ГИБДД. Они организовали схему выдачи прав за взятки с 2014 по 2020 год, сообщил «Интерфакс».

В сентябре 2025 года в Башкирии водитель Ford Fusion пытался дать взятку инспектору. Ранее его лишили прав за пьяную езду.

В декабре 2025 года Советский районный суд Уфы оштрафовал водителя «Башавтотранса» на 250 тысяч рублей. Его признали виновным в систематической даче взяток начальнику автоколонны.

По данным СУ СКР по Республике Башкортостан, по делу экс-начальника МРЭО следователи установили 55 фактов получения взяток. Общая сумма составила почти 1,3 млн рублей. Суд доказал 54 эпизода на сумму около 1,2 млн рублей. Размер каждой взятки — от 4,5 тыс. до 54 тыс. рублей, сообщает прокуратура Башкортостана.

Что грозит за взятку

Дачу взятки квалифицируют по ст. 291.2 УК РФ. При сумме до 10 тыс. рублей грозит штраф до 200 тыс., исправительные работы или лишение свободы до 1 года. Взяткодателя освобождают от ответственности, если он добровольно сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

Сообщить о коррупции можно по телефону доверия ГУ МВД по РБ или через портал «Госуслуги».