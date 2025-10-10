В Уфе в СИЗО отправили мужчину, сбросившего дочь с балкона

В Уфе арестовали мужчину, который хладнокровно сбросил свою трёхлетнюю дочку с балкона четвёртого этажа. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО по обвинению в покушении на убийство.

Суд в Уфе отправил под арест отца, обвиняемого в покушении на убийство своей трёхлетней дочери. Он пробудет под стражей два месяца, до 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Видео из зала суда ©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Инцидент произошёл 9 октября. По версии следствия, мужчина взял ребёнка на руки в квартире на четвёртом этаже дома по улице Ульяновых, вышел на балкон и сбросил девочку вниз.

Неадекватное поведение подозреваемого ©SHOT

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура Башкирии взяла расследование под свой контроль. Решение суда об аресте ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Комментарий следствия ©Следком Башкирии

