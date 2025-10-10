В Уфе в СИЗО отправили мужчину, сбросившего дочь с балкона

Суд в Уфе отправил под арест отца, обвиняемого в покушении на убийство своей трёхлетней дочери. Он пробудет под стражей два месяца, до 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Инцидент произошёл 9 октября. По версии следствия, мужчина взял ребёнка на руки в квартире на четвёртом этаже дома по улице Ульяновых, вышел на балкон и сбросил девочку вниз.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура Башкирии взяла расследование под свой контроль. Решение суда об аресте ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Комментарии пользователей соцсетей:
— Похоже больше на Синдром Туретта. При нем он прекрасно понимает что происходит там но не контролирует что показывает, — пишет Robert Xan.
— Как можно с таким выродком оставить ребенка! — возмущается Ольга П.
— Так все соседи и знакомые дали комментарии, что он не пьет, не употребляет, дружелюбный, адекватный, с дочкой гулял, с соседями дружил. За один день резко шизиком стал? — задается вопросом AD Nastya.
— Интересно, что об этом думает его жена, как можно было с ним жить, детей рожать, если он на учете в психушке, еще и ребенка с ним оставила, может ее тоже надо проверить, считает КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.
— Может он симулирует? Видно же что вздыхает…волнуется… значит соображает, — предположила Эльвина М.