Криминал

В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.
женщина в зале суда
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы приговорил турагента к реальному сроку за мошенничество с путевками. Женщина присвоила деньги 75 человек, общий ущерб составил почти 14 млн рублей. Суд отсрочил наказание до тех пор, пока ребенку осужденной не исполнится 14 лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

С 2022 по 2023 год турагент заключала договоры на подбор и бронирование зарубежных туров. Клиенты оплачивали путевки, но деньги до туроператоров не доходили. Женщина тратила их на личные нужды, а обязательства по бронированию не выполняла.

В суде она полностью признала вину.

Суд признал женщину виновной по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная отправится в колонию, когда ее ребенку исполнится 14 лет (ст. 82 УК РФ).

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Женщина обязана вернуть все похищенные средства — почти 14 млн рублей.

Дело «Гранд туризм» и другие случаи мошенничества в Уфе

Сейчас в суде рассматривают дело директора фирмы «Гранд туризм» Екатерины Хакимовой. Следствие считает, что она обманула клиентов на 20 млн рублей, перекрывая старые долги деньгами новых заказчиков.

В начале 2025 года мошенники обманули жительницу Уфы на рекордные 13,5 млн рублей под предлогом заработка на инвестициях.

Похожие записи
09.02.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

посудимого ведут в зал суда
Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
06.02.2026
Криминал

В Уфе суд отправил на принудительное лечение отца, выбросившего дочь с 4-го этажа

арест преступника
Орджоникидзевский районный суд Уфы освободил от уголовной ответственности мужчину, выбросившего трехлетнюю дочь из окна. Его направили на принудительное лечение.
05.02.2026
Криминал

Суд избрал меру пресечения для уфимского школьника, напавшего на гимназию

школьник с травматом
Суд в Уфе решил не отправлять подростка, устроившего ЧП в школе 3 февраля, в СИЗО. На время следствия он будет под домашним арестом. История громкая, но, как выяснилось, «оружие» оказалось игрушечным, а пострадавших официально нет.
02.02.2026
Криминал

В Башкирии суд отправил экс-директора кадетской школы Салавата в колонию

судейский молоток в руках судьи
В Салавате экс-директора кадетской школы №2 приговорили к 4 годам общего режима. Она забирала премии у учителей и платила зарплату фиктивным уборщицам.
02.02.2026
Криминал

«Спасал фестиваль»: коллектив Госоркестра Башкирии оправдал действия задержанного Артура Назиуллина

Артур Назиуллин
Сотрудники Госоркестра РБ заявили, что контракты заключались в спешке из-за позднего финансирования, а не ради хищений.
30.01.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

дверь с табличкой судья
Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
29.01.2026
Криминал

В Уфе инженера «Уфаводоканала» осудят за получение взяток на 770 тысяч рублей

руки в наручниках
Ведущий инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.
29.01.2026
Культура

Суд в Уфе взыскал с ансамбля имени Гаскарова компенсацию за нарушение авторских прав

дверь с табличкой судья
Кировский районный суд Уфы вынес решение по спору об авторских правах. Ансамбль имени Файзи Гаскарова обязан выплатить компенсацию сыну музыканта Рифа Муратшина.
