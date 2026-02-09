В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил турагента к реальному сроку за мошенничество с путевками. Женщина присвоила деньги 75 человек, общий ущерб составил почти 14 млн рублей. Суд отсрочил наказание до тех пор, пока ребенку осужденной не исполнится 14 лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

С 2022 по 2023 год турагент заключала договоры на подбор и бронирование зарубежных туров. Клиенты оплачивали путевки, но деньги до туроператоров не доходили. Женщина тратила их на личные нужды, а обязательства по бронированию не выполняла.

В суде она полностью признала вину.

Суд признал женщину виновной по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная отправится в колонию, когда ее ребенку исполнится 14 лет (ст. 82 УК РФ).

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Женщина обязана вернуть все похищенные средства — почти 14 млн рублей.

Дело «Гранд туризм» и другие случаи мошенничества в Уфе

Сейчас в суде рассматривают дело директора фирмы «Гранд туризм» Екатерины Хакимовой. Следствие считает, что она обманула клиентов на 20 млн рублей, перекрывая старые долги деньгами новых заказчиков.

В начале 2025 года мошенники обманули жительницу Уфы на рекордные 13,5 млн рублей под предлогом заработка на инвестициях.