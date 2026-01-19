0
9 часов
Криминал

В Уфе троих сотрудников ГИМС МЧС осудили за взятки

Октябрьский районный суд Уфы признал виновными троих инспекторов ГИМС. Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима за получение взяток при выдаче прав на маломерные суда.
наручники на решетке
©Imagen

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор трем сотрудникам Центра ГИМС регионального управления МЧС. Их признали виновными в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что в период с июня 2023 года по май 2024 года инспекторы организовали незаконную выдачу удостоверений на право управления маломерными судами. За денежное вознаграждение они оформляли документы без фактической проверки знаний.

Граждане, передававшие деньги, освобождались от необходимости сдавать теоретические экзамены и демонстрировать навыки управления катерами или гидроциклами. Процедура получения прав сводилась исключительно к передаче средств.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был вынесен с учетом всех обстоятельств дела и роли каждого участника.

В качестве дополнительного наказания осужденных лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Одному из бывших инспекторов также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Меру пресечения изменили непосредственно в зале заседаний. Осужденных взяли под стражу сразу после оглашения резолютивной части приговора.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал другой представитель ведомства. В декабре 2025 года прокуратура направила в суд дело начальника отдела ГУ МЧС по Башкирии, обвиняемого в мошенничестве с командировочными расходами.

По версии следствия, офицер предоставил в финансовый отдел поддельные документы о проживании в гостинице на сумму около 200 тысяч рублей. Фактически он проживал в другом месте бесплатно, а бюджетные средства планировал использовать в личных целях.

Также в республике продолжаются расследования в отношении сотрудников МВД. В городе Октябрьском задержали группу полицейских, включая начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, по подозрению в получении взятки.

Похожие записи
0
19.01.2026
Криминал

Экс-начальницу финотдела УФСИН Башкирии приговорили к 3,5 года колонии

на женщину надевают наручники
Ленинский райсуд Уфы приговорил бывшую начальницу финотдела УФСИН Екатерину Эсаулову к 3,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.
0
18.01.2026
Криминал

Фонд грантов Башкирии требует 2,3 млн рублей у компании арестованной Гульнары Юриной

гульнара юрина в зале суда
Фонд грантов главы РБ взыскивает 2,3 млн руб. с АНОК Гульнары Юриной; предварительное заседание назначено на 17 февраля.
0
16.01.2026
Криминал

Суд взыскал с экс-руководителей «Башспирта» и Артура Хазигалеева более 55 млн рублей ущерба

судебный молоток
Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск Торгового дома «Башспирт», обязав бывших топ-менеджеров и бизнесмена солидарно выплатить более 55 миллионов рублей.
0
16.01.2026
Криминал

В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

дверь с табличкой судья
Бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Аллу Коннову осудили на полтора года колонии общего режима за получение взяток от поставщиков на сумму почти 2,7 млн рублей.
0
14.01.2026
Криминал

В Башкирии за взятку и злоупотребления осужден экс-глава управления в Бирске

Альберт Фархутдинов
Альберт Фархутдинов приговорен к условному сроку и штрафу за получение взятки и подписание актов невыполненных работ. Ущерб составил 4,5 млн рублей.
1
24.12.2025
Криминал

Суд в Уфе вынес приговор главе УКС республики за закупку контрафактных аппаратов УЗИ

инна иксанова
Суд приговорил главу Управления капитального строительства республики Инну Иксанову к пяти годам колонии. Ей дали отсрочку до момента, когда дочери исполнится 14 лет.
0
23.12.2025
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе «Госстроя» Бадикову

кирилл бадиков в зале суда
Верховный суд Башкирии отменил мягкое наказание экс-главе «Госстроя» Кириллу Бадикову и его топ-менеджерам, заменив его на реальные сроки. Всех троих взяли под стражу в зале суда.
0
20.12.2025
Криминал

РЖД выплатили 1 млн рублей машинистам из Уфы, работавшим без договора

деньги в кошельке
Уфимская транспортная прокуратура через суд взыскала с ОАО «РЖД» долги по зарплате для двух работников Эксплуатационного вагонного депо Дёма. Мужчины несколько лет трудились без официального оформления
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.