В Уфе троих сотрудников ГИМС МЧС осудили за взятки

Октябрьский районный суд Уфы признал виновными троих инспекторов ГИМС. Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима за получение взяток при выдаче прав на маломерные суда.

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор трем сотрудникам Центра ГИМС регионального управления МЧС. Их признали виновными в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что в период с июня 2023 года по май 2024 года инспекторы организовали незаконную выдачу удостоверений на право управления маломерными судами. За денежное вознаграждение они оформляли документы без фактической проверки знаний.

Граждане, передававшие деньги, освобождались от необходимости сдавать теоретические экзамены и демонстрировать навыки управления катерами или гидроциклами. Процедура получения прав сводилась исключительно к передаче средств.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был вынесен с учетом всех обстоятельств дела и роли каждого участника.

В качестве дополнительного наказания осужденных лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Одному из бывших инспекторов также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Меру пресечения изменили непосредственно в зале заседаний. Осужденных взяли под стражу сразу после оглашения резолютивной части приговора.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал другой представитель ведомства. В декабре 2025 года прокуратура направила в суд дело начальника отдела ГУ МЧС по Башкирии, обвиняемого в мошенничестве с командировочными расходами.

По версии следствия, офицер предоставил в финансовый отдел поддельные документы о проживании в гостинице на сумму около 200 тысяч рублей. Фактически он проживал в другом месте бесплатно, а бюджетные средства планировал использовать в личных целях.

Также в республике продолжаются расследования в отношении сотрудников МВД. В городе Октябрьском задержали группу полицейских, включая начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, по подозрению в получении взятки.