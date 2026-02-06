В Уфе суд отправил на принудительное лечение отца, выбросившего дочь с 4-го этажа

Орджоникидзевский районный суд Уфы освободил от уголовной ответственности мужчину, выбросившего трехлетнюю дочь из окна. Его направили на принудительное лечение.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес постановление по делу 34-летнего местного жителя. В октябре 2025 года мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь с балкона четвертого этажа. Суд освободил его от уголовной ответственности и направил в психиатрический стационар, сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Диагноз и принудительное лечение в спецстационаре

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Поэтому суд переквалифицировал дело: вместо тюремного заключения мужчине назначили принудительные меры медицинского характера.

Видео из зала суда ©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Уфимца поместят в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Врачи будут держать его в клинике до тех пор, пока не подтвердят, что он перестал быть опасным для себя и окружающих. Конкретного срока освобождения в таких случаях нет — решение о выписке будет принимать врачебная комиссия.

Неадекватное поведение подозреваемого ©SHOT

На заседании мужчина выступил с последним словом. Он заявил, что раскаивается, и обратился к пострадавшей девочке со словами: «Прости меня, Полина». Подсудимый утверждает, что теперь осознает реальность.

Трагедия на улице Ульяновых: как девочка выжила после падения

Инцидент, потрясший уфимскую Черниковку, произошел утром 9 октября 2025 года в доме на улице Ульяновых. Находясь в квартире на четвертом этаже, мужчина сначала начал выбрасывать из окна мебель и личные вещи, пугая прохожих. Затем он схватил свою дочь и сбросил ее вниз.

Уфимец выкинул из окна дочь ©МВД по Башкирии

Трехлетняя девочка упала на бордюр. Она выжила, но получила тяжелую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Врачи, оперативно прибывшие на место, госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии и смогли спасти ей жизнь.

Психиатрическое прошлое и отъезд матери в Калининград

Семья считалась благополучной, но у отца были давние, скрытые проблемы с ментальным здоровьем. Около 15 лет назад он уже состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но в последние годы к врачам не обращался, работал электриком и считался здоровым.

В момент инцидента мужчина находился дома с дочерью один. Мать девочки, преподаватель английского языка, вместе со старшим шестилетним сыном уехала в санаторий в Калининград. Соседи характеризовали нападавшего как обычного человека, и до этого дня его поведение подозрений не вызывало.