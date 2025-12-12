0
18 минут
Криминал

В Уфе суд оштрафовал водителя «Башавтотранса» на 250 тысяч рублей за взятки начальнику автоколонны

Советский районный суд Уфы вынес приговор водителю АО «Башавтотранс» за дачу взяток начальнику автоколонны. Об этом стало известно из материалов судебного дела.
здание башавтотранса
©Официальный сайт «Башавтотранс»

Виталий устроился на предприятие в 2015 году. Его непосредственный руководитель Андрей В. занимал должность начальника автоколонны и входил в комиссии по безопасности дорожного движения и кадровым вопросам. Он мог ходатайствовать перед вышестоящим руководством о поощрении или наказании сотрудников.

В 2020 году начальник стал активно фиксировать нарушения водителей: опережение графика, опоздания автобусов, невыход на смену. Затем предложил платить по тысяче рублей за молчание. Виталий согласился. Первый перевод составил 7,2 тысячи рублей. Всего начальник получил от него 41,7 тысячи.

За эти деньги Андрей В. скрывал прогулы и опоздания, не передавал жалобы пассажиров руководству. В апреле 2022 года водителя собирались лишить премии полностью, но начальник заступился — урезали только 5 процентов. Без премиальных выплат зарплата составляла около 17 тысяч рублей, с премией — более 60 тысяч.

На судебном заседании начальник автоколонны признал факт получения денег. По его словам, часть средств направлялась на ремонт автобусов. Также он заявил, что иногда принимал алкоголь вместо наличных. Схема действовала с 2018 по 2023 год.

Водителю назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. С учетом семейного положения и наличия детей сумму разбили на 10 ежемесячных платежей. При умышленном уклонении наказание заменят на лишение свободы.

В компании заявили, что знали о коррупционных схемах и пытались разобраться самостоятельно. Когда внутренние меры не помогли, привлекли правоохранительные органы.

Ранее прокуратура направила в суд дело на трёх водителей, которые передали начальнику автоколонны 80 тысяч рублей — им грозил штраф до 1,2 миллиона.

Кроме того, суд рассматривал дело бывшего директора «Башавтотранса» за махинации на 1,5 миллиона рублей.

В апреле 2024 года ГУП «Башавтотранс» реорганизовали в акционерное общество с уставным капиталом 2,65 миллиарда рублей. Автопарк компании насчитывает более 1,7 тысячи машин.

