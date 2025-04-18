В Уфе ссора сожителей привела к тяжелым травмам годовалой девочки

Обвиняемый отрицает вину, дело передано в суд

В Уфе будут судить мужчину, нанесшего тяжкие травмы годовалому ребёнку своей сожительницы. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила прокуратура Башкортостана.

По данным следствия, в марте 2025 года нетрезвый уфимец во время конфликта с гражданской женой ударил по голове её маленькую дочь, находившуюся на руках у матери.

Результатом агрессии стали черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом теменной кости ребёнка.

Обвиняемый отрицает свою вину. Материалы дела передадут в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

— Как мать двоих детей, я просто в шоке. Женщина тоже виновата — зачем оставаться с таким человеком и подвергать опасности своего ребенка? Надеюсь, малышка полностью восстановится, а мать сделает правильные выводы, — пишет в соцсетях Марина С.

— У нас в Башкирии такие случаи, к сожалению, не редкость. Помню, в 2017 году в Агидели был похожий случай, когда мужчина до смерти избил годовалого ребенка. Общество деградирует, а страдают самые беззащитные, — отмечает Рустем А.

— Как социальный работник скажу, что такие случаи часто происходят в неблагополучных семьях. Нужно усилить профилактическую работу, выявлять проблемные семьи на ранних стадиях. А женщинам с маленькими детьми стоит тысячу раз подумать, прежде чем связывать свою жизнь с пьющим мужчиной, — предостерегает Гульнара Х.

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