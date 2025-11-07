В Уфе сестра отдала 10-летнего брата на истязания своему сожителю

В Уфе 25-летняя девушка, взяв опеку над 10-летним братом, позволила своему сожителю месяцами избивать его. Дело дошло до суда.

Насилие в семье месяцами терпел 10-летний мальчик из Уфы. По информации башкирского Следкома, его 25-летняя сестра, ставшая опекуном, смотрела сквозь пальцы на издевательства своего сожителя. Уголовное дело против неё передано в суд.

Девушка взяла под опеку сводного брата летом 2023 года. Однако, как считают следователи, с ноября и до самого июня 2024 года она позволяла своему мужчине воспитывать ребёнка кулаками. Мальчика регулярно били, применяя и другие формы физического и психологического давления.

Правда вскрылась случайно. Сотрудники СК по Калининскому району Уфы узнали о происходящем, когда опрашивали родственников по совершенно другому делу.

Теперь судьбу горе-опекунши решит Калининский районный суд Уфы. Дело её сожителя выделили в отдельное производство, и расследование по нему всё ещё продолжается.

Следователи потребовали от органов профилактики разобраться в причинах произошедшего. Ведомству предстоит усилить контроль за условиями жизни подопечных и наказать виновных должностных лиц.

Напомним, летом 2024 года в Уфе прогремела другая история — силовики накрыли подпольное медресе, где незаконно удерживали 16 детей. Несколько мигрантов организовали в обычной квартире религиозную школу, в которой, по версии следствия, истязали несовершеннолетних. Дети жили в ужасных условиях, а на их телах обнаружили следы побоев.