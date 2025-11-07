0
5 часов
Криминал

В Уфе сестра отдала 10-летнего брата на истязания своему сожителю

В Уфе 25-летняя девушка, взяв опеку над 10-летним братом, позволила своему сожителю месяцами избивать его. Дело дошло до суда.
мужчина с сжатым кулаком
©Imagen

Насилие в семье месяцами терпел 10-летний мальчик из Уфы. По информации башкирского Следкома, его 25-летняя сестра, ставшая опекуном, смотрела сквозь пальцы на издевательства своего сожителя. Уголовное дело против неё передано в суд.

Девушка взяла под опеку сводного брата летом 2023 года. Однако, как считают следователи, с ноября и до самого июня 2024 года она позволяла своему мужчине воспитывать ребёнка кулаками. Мальчика регулярно били, применяя и другие формы физического и психологического давления.

Правда вскрылась случайно. Сотрудники СК по Калининскому району Уфы узнали о происходящем, когда опрашивали родственников по совершенно другому делу.

Теперь судьбу горе-опекунши решит Калининский районный суд Уфы. Дело её сожителя выделили в отдельное производство, и расследование по нему всё ещё продолжается.

Следователи потребовали от органов профилактики разобраться в причинах произошедшего. Ведомству предстоит усилить контроль за условиями жизни подопечных и наказать виновных должностных лиц.

Напомним, летом 2024 года в Уфе прогремела другая история — силовики накрыли подпольное медресе, где незаконно удерживали 16 детей. Несколько мигрантов организовали в обычной квартире религиозную школу, в которой, по версии следствия, истязали несовершеннолетних. Дети жили в ужасных условиях, а на их телах обнаружили следы побоев.

Похожие записи
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
07.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

эвакуация автомобиля на штрафстоянку
В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.
0
07.11.2025
Происшествия

В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

пожар в электрощитовой
Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.
0
07.11.2025
Криминал

Забили палками: в Башкирии откопали труп мужчины, убитого 14 лет назад

поиск останков
В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за убийство 14-летней давности. Они забили знакомого палками в лесу ради 73 тысяч рублей, а труп откопали только сейчас.
1
05.11.2025
Происшествия

«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

руки в наручниках
В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
0
05.11.2025
Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.