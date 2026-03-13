В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 31-летней местной жительнице, которая в июне 2025 года на почве ревности убила своего сожителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, во время ссоры женщина вооружилась двумя ножами и нанесла мужчине множественные колото-резаные ранения. Кроме того, она не менее 17 раз ударила его ногами по голове и телу.

Раненый мужчина сумел выползти в коридор подъезда, где его обнаружили соседи и вызвали скорую. Однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался в больнице в тот же день.

После задержания женщина проявила агрессию и в отделе полиции — ударила сотрудника МВД по лицу.

Обвиняемая признала свою вину лишь частично. Суд назначил ей 8 лет 6 месяцев колонии общего режима и взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Башкирия на 40-м месте в рейтинге безопасности регионов

По данным «РИА Рейтинг», в 2025 году в Башкортостане на 10 тысяч жителей приходилось 121,6 зарегистрированного преступления, в том числе 34 тяжких и особо тяжких. Республика заняла 40-ю строчку в рейтинге безопасности регионов России. При этом за год общий показатель преступности снизился на 4,1%, а по тяжким преступлениям — на 6,5%.

По всей России в 2025 году зарегистрировали 1 771 174 преступления, что на 7,3% меньше, чем в 2024 году.

Куда обратиться за помощью при домашнем насилии

В Башкортостане действуют несколько линий экстренной помощи для пострадавших от домашнего и бытового насилия. По информации АНО «Возможность», консультацию можно получить по телефону 8-800-444-19-04. Также работает всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия: 8-800-700-06-00, и телефон экстренной психотерапевтической помощи в Уфе: 8 (347) 295-02-36.

В кризисной ситуации можно обратиться в республиканский центр «Семья» и отделение помощи «Мухаббат» по номеру 8-800-347-5000.