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В Уфе проректора УГНТУ обвинили в незаконном приеме 19 иностранных студентов

©Следком Башкирии

Силовики накрыли схему с «мертвыми душами» в одном из крупнейших вузов Башкирии. Проректора УГНТУ по международной деятельности Наиля Чанышева отправили в СИЗО — сообщает СКР по республике.

Мужчина и его команда проворачивали хитрую аферу: с июля 2023 по апрель 2024 года в университет незаконно приняли минимум 19 иностранцев из Туркменистана. Схема простая — подкручивали баллы абитуриентам, чтобы те получили заветные студенческие и смогли легально въехать в Россию.

А зачем? Всё банально — ради премиальных за «успешный набор» иностранных студентов. Международный престиж вуза, так сказать.

Вчера у Чанышева прошли обыски — и дома, и в рабочем кабинете. Суд уже отправил его в СИЗО.

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Кстати, не он один попался на этой схеме. Ранее за такие же художества задержали проректора по приему студентов Дениса Каретникова и его зама Игоря Мымрина.

Теперь всей компании светит серьезный срок за превышение полномочий и организацию незаконной миграции.

Образование в нефтянке, конечно, ценное. Но похоже, некоторые сотрудники УГНТУ забыли, что учить нужно добывать нефть, а не отмывать деньги. Теперь у них будет время на собственное образование — в области УК РФ.

УГНТУ Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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