В Уфе проректора УГНТУ обвинили в незаконном приеме 19 иностранных студентов

Силовики накрыли схему с «мертвыми душами» в одном из крупнейших вузов Башкирии. Проректора УГНТУ по международной деятельности Наиля Чанышева отправили в СИЗО — сообщает СКР по республике.

Мужчина и его команда проворачивали хитрую аферу: с июля 2023 по апрель 2024 года в университет незаконно приняли минимум 19 иностранцев из Туркменистана. Схема простая — подкручивали баллы абитуриентам, чтобы те получили заветные студенческие и смогли легально въехать в Россию.

А зачем? Всё банально — ради премиальных за «успешный набор» иностранных студентов. Международный престиж вуза, так сказать.

Вчера у Чанышева прошли обыски — и дома, и в рабочем кабинете. Суд уже отправил его в СИЗО.

Кстати, не он один попался на этой схеме. Ранее за такие же художества задержали проректора по приему студентов Дениса Каретникова и его зама Игоря Мымрина.

Теперь всей компании светит серьезный срок за превышение полномочий и организацию незаконной миграции.

Образование в нефтянке, конечно, ценное. Но похоже, некоторые сотрудники УГНТУ забыли, что учить нужно добывать нефть, а не отмывать деньги. Теперь у них будет время на собственное образование — в области УК РФ.