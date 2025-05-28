В Уфе проректор УГНТУ Чанышев пытается обжаловать арест

Проректор УГНТУ Наиль Чанышев, которого на прошлой неделе отправили в СИЗО за махинации с иностранными студентами, подал жалобу на арест. Об этом сообщили в Советском райсуде Уфы.

Чанышева обвинили в превышении полномочий и организацию незаконной миграции. Мужчина руководил международным сотрудничеством в университете и якобы превратил вуз в проходной двор для граждан Туркменистана.

По версии следствия, с лета 2023-го по весну 2024-го Чанышев с подельниками устроил целую схему. Ради стимулирующих выплат за прием иностранцев они «нарисовали» проходные баллы минимум 19 туркменам и незаконно зачислили их в университет.

В деле замешаны еще два проректора — Денис Каретников и Игорь Мымрин. Но они оказались умнее: признали вину и получили домашний арест вместо казенного дома.

А вот Чанышев решил играть в невиновность до конца. Вину не признает и теперь качает права из СИЗО №1.