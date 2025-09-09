В Уфе продлили арест экс-главе Госжилнадзора, обвиняемому во взятках

Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин останется в СИЗО до 12 ноября. Его обвиняют в организации схемы поборов со строительных компаний по всей республике.

Бывшему руководителю Госжилнадзора Башкирии Артуру Давлетшину снова продлили арест. По информации, полученной от пресс-службы Советского райсуда Уфы, он останется в следственном изоляторе ещё на два месяца, до 12 ноября.

Экс-чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Следователи считают, что он действовал не в одиночку, а в сговоре с группой лиц, наладив системный отъём денег у бизнеса.

Один из самых громких эпизодов связан со строительством склада Ozon в Благовещенске. По версии следствия, за согласование этого объекта Давлетшин вместе с подчинённым получил 2,5 миллиона рублей.

В материалах дела также фигурирует взятка на 350 тысяч рублей от представителя другой строительной фирмы.

Задержание Давлетшина в конце 2024 года стало отправной точкой для масштабного антикоррупционного расследования. Как сообщали в ФСБ, в Госжилнадзоре годами работал настоящий конвейер по «обилечиванию» застройщиков за нужные подписи и согласования.

Пока бывший начальник остаётся под стражей, некоторым его предполагаемым сообщникам смягчают меру пресечения. В начале сентября суд перевёл одного из специалистов из СИЗО под домашний арест, а начальницу отдела отпустил из-под домашнего ареста под запрет определённых действий.

К тому же, Давлетшин в этой истории далеко не единственный топ-фигурант. Ещё в мае 2025 года силовики задержали его заместителя, Валерия Мицукова, которого также подозревают в причастности к коррупционным схемам в ведомстве.