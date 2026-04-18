Криминал

В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
задержание подозреваемых
©МВД по Башкирии

Правоохранители Башкирии пресекли деятельность подпольного игорного заведения в столице республики. Сотрудники полиции и Следственного комитета при силовой поддержке Росгвардии задержали двух мужчин — 37 и 39 лет. По данным МВД по РБ, оба действовали по предварительному сговору и более трёх месяцев совместно вели нелегальную игорную деятельность.

В момент проведения операции в помещении находились 15 человек. В ходе обыска правоохранители изъяли свыше десяти мобильных телефонов, два кейса с картами и фишками, игровое полотно, пять банковских карт и денежные средства.

©МВД по Башкирии

По материалам УЭБ и ПК МВД по РБ региональное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело.

«По версии следствия, подозреваемые организовали подпольное казино в арендованном помещении по улице Тухвата Янаби с использованием игрового оборудования и сети Интернет вне официально установленной игорной зоны», — говорится в сообщении СК.

Напомним, в феврале 2026 года, силовые структуры Башкирии ликвидировали ещё одно подпольное игорное заведение — на этот раз в селе Зубово Уфимского района. Там с июля по конец 2025 года регулярно проводились покерные игры на деньги. При обыске изъяли 76 тысяч рублей, 14 мобильных телефонов и профессиональное игорное оборудование.

В апреле СУ СКР по Башкирии завершило расследование в отношении ещё одной группы нелегальных игроков. По информации пресс-служб СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, с мая 2023 года по февраль 2024 года участники преступной группы организовали в Стерлитамаке три игровых клуба, извлекая доход в общей сумме свыше 5,8 млн рублей. В ходе расследования было изъято более 220 единиц игрового оборудования.

В июне 2025 года в Уфе завершилось расследование в отношении четырёх женщин, обвиняемых по статье 171.2 УК РФ. Одна из обвиняемых арендовала две квартиры по улице Цюрупы и проспекту Октября, установила игровое оборудование и наняла трёх уфимок в качестве операторов-кассиров.

К слову, практика подпольных казино характерна не только для Башкирии. В январе 2026 года в обычной квартире на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга было обнаружено нелегальное игорное заведение, где с ноября 2025 года по январь 2026 года работали 24 персональных компьютера и 15 игровых автоматов.

