В Уфе посредника оштрафовали на 700 тысяч рублей за помощь в сокрытии производственной травмы

В Уфе осудили посредника, который помог экс-чиновнику за 50 тысяч рублей скрыть ампутацию пальца на заводе. Мужчине назначили штраф 700 тысяч рублей, но прокуратура считает это слишком мягким наказанием.

В Уфе суд вынес приговор Ильдару Еркееву, который помог скрыть потерю пальца у рабочего на одном из городских предприятий. За посредничество во взятке его оштрафовали на 700 тысяч рублей, пишет Уфа1.

В июне прошлого года сотруднику предприятия гидравлическим прессом ампутировало палец. Чтобы избежать ответственности и расследования, руководство решило дать взятку заместителю главы Гострудинспекции Азамату Салихову. Ильдар Еркеев выступил посредником: он передал чиновнику 50 тысяч рублей, а ещё 50 тысяч получил за свои услуги.

После получения денег инспекция признала травму бытовой. Чтобы версия выглядела правдоподобно, на предприятии издали поддельный приказ, будто в день происшествия рабочий находился в отгуле. Самого пострадавшего убедили заявить, что он лишился пальца во время ремонта личного автомобиля.

Суд признал Еркеева виновным. Ранее аналогичный штраф в 700 тысяч рублей получил и сам взяткополучатель Азамат Салихов. Прокуратура не согласна с приговором, считает наказание чрезмерно мягким и намерена его обжаловать.