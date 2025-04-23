В Уфе подростки стали жертвами вымогателей

Организатор преступления получил реальный срок

Трое мужчин в Уфе попали на скамью подсудимых за вымогательство денег у несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан в среду, 23 апреля.

Летом прошлого года банда угрожала троим школьникам битой, требуя 100 тысяч рублей. Поводом послужил ночной звонок подростков одному из вымогателей, подрабатывавшему таксистом. Школьники тогда просили отвезти их в Кармаскалинский район.

Запуганные подростки сдали смартфон в ломбард и отдали вымогателям полученные 30 тысяч рублей. После этого двое злоумышленников отстали от ребят, но третий продолжил давление и выбил еще 13,5 тысяч.

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор: главарь отправится в колонию общего режима на 3 года и 4 месяца, а его сообщники отделались условными сроками — 3 года и 2,5 года с испытательным периодом по 2 года. Суд также обязал вымогателей выплатить пострадавшим моральную компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

— Почему, условно, это плохо, — возмущается в соцсетях Ирина.

— Что там Хабиров вчера по поводу нарушений приезжими сказал…, — задает риторический вопрос Александр Ц.

— А где были родители подростков? – задается вопросом Марина.