В Уфе по подозрению в хищении задержаны директора Башгосфилармонии и Госоркестра

В Уфе задержаны руководители Госоркестра и Башгосфилармонии Артур Назиуллин и Алмаз Саетов. Их подозревают в присвоении бюджетных средств.
саетов и назиуллин
©Госоркестр и Башгосфилармония / vk.com

Правоохранительные органы задержали в Уфе руководителей двух крупных учреждений культуры — директора Госоркестра Артура Назиуллина и главу Башгосфилармонии Алмаза Саетова. Их подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом 30 января сообщило издание РБК Уфа.

RuTube
©УФСБ по Башкирии

Хищение бюджета при организации концертов: версия следствия

Следствие считает, что управленцы причастны к хищению казенных денег (ст. 160 УК РФ). Средства пропадали при организации концертов и официальных мероприятий. Сейчас оперативники выясняют точные суммы ущерба и детали финансовых схем, которые использовали руководители.

RuTube
©УФСБ по Башкирии

Роль Гульнары Юриной в деле против директоров культуры

По данным источников, на Назиуллина и Саетова вышли благодаря показаниям Гульнары Юриной, бывшего директора АНО «Дирекция культурных программ РБ». Она заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.

RuTube
©УФСБ по Башкирии

Саму Юрину задержали в августе 2025 года. Ей вменяют хищение денег через фиктивные договоры на оказание услуг. До декабря она находилась в СИЗО, но после признания вины меру пресечения смягчили на домашний арест.

Арест Вильдана Яруллина и схема с премиями в ГКЗ «Башкортостан»

В мае 2025 года силовики пришли за директором ГКЗ «Башкортостан» Вильданом Яруллиным.

Яруллина обвиняют в превышении должностных полномочий. Один из эпизодов связан с контрактом на подготовку площадки для конкурса «Время героев» осенью 2023 года. Подрядчиком тогда выступала компания Гульнары Юриной, и стоимость работ, по версии следствия, была завышена. Также директора ГКЗ подозревают в махинациях с премиями: с 2020 по 2022 год он выписывал сотрудникам повышенные выплаты, а разницу требовал возвращать наличными. Сумма «откатов» превысила 200 тысяч рублей. Сейчас Яруллин под домашним арестом.

Кто такие Артур Назиуллин и Алмаз Саетов

Артур Назиуллин — народный артист Башкортостана, известный кларнетист. Возглавляет Национальный симфонический оркестр с 2018 года, статус генерального директора получил в 2022 году.

Алмаз Саетов руководит Башкирской госфилармонией имени Х. Ахметова с сентября 2023 года. До этого назначения он занимал пост заместителя министра культуры республики, где курировал профессиональное искусство и образование.

