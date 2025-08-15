В Уфе по делу о растрате задержана «королева госзаказа» Гульнара Юрина

В Уфе по делу о растрате задержали предпринимательницу Гульнару Юрину. Информацию 15 августа подтвердили в силовых ведомствах региона.

В Уфе 15 августа была задержана одна из ключевых фигур на рынке организации государственных мероприятий Башкирии — 45-летняя предпринимательница Гульнара Юрина. Эту информацию в совместном заявлении подтвердили региональные управления Следственного комитета, ФСБ и МВД. Директора АНО «Дирекция культурных программ РБ» подозревают в растрате в особо крупном размере, совершенной в составе организованной группы, по делу, которое уже привело к аресту другой знаковой фигуры в культурной сфере республики.

Эпизод на 33,6 миллиона

В центре внимания следователей оказался государственный контракт на 33,6 млн рублей, заключенный в 2023 году. По версии следствия, именно тогда Гульнара Юрина, действуя в сговоре с директором ГКЗ «Башкортостан» и народным артистом Башкирии Вильданом Яруллиным, без проведения конкурса получила подряд на организацию площадки для песенного конкурса «Время героев». Стоимость услуг, как полагают силовики, была существенно завышена.

Схема, по данным правоохранителей, была отработанной. В Следственном комитете так прокомментировали ситуацию:

«В последующем ею были изготовлены счета-фактуры за якобы оказанные услуги в области исполнительского искусства, которые были подписаны директором концертного зала без фактической проверки».

После полной оплаты, как считают в ведомстве, сообщники распорядились похищенными средствами по своему усмотрению.

Обвинение Юриной предъявлено по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

Нить, ведущая к Яруллину

Задержание Юриной стало логичным продолжением уголовного дела в отношении директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, которого арестовали еще в конце мая 2025 года. Его дело включает два эпизода превышения должностных полномочий. Первый связан с незаконным, по мнению следствия, начислением повышенных премий сотрудникам с 2020 по 2022 год, часть которых он затем требовал вернуть, получив таким образом не менее 200 тысяч рублей.

Второй эпизод — это как раз контракт с фирмой Юриной на проведение конкурса «Время героев». Таким образом, задержание предпринимательницы связывает воедино два громких дела, которые проливают свет на возможные «серые схемы» в освоении бюджетных средств, выделяемых на культуру в регионе.

Империя организатора праздников

Гульнара Юрина, которую местные СМИ успели окрестить «королевой культурного госзаказа», является заметной фигурой в республике с 2000-х годов. Она выступает соучредителем АНО «Дирекция культурных программ РБ» вместе с известным музыкантом Загиром Зайнетдиновым, лидером этно-проекта «Zainetdin», который часто появляется в окружении главы региона на официальных мероприятиях.

Согласно данным сервиса «Контур.Закупки», на июнь 2024 года связанные с Юриной структуры получили от учреждений культуры Башкирии как минимум 74 контракта на общую сумму 126,63 миллиона рублей. При этом реальный объем финансирования может быть значительно выше, поскольку с 2019 года некоторые ведомства перестали публиковать информацию о своих подрядчиках.

В рамках расследования силовики провели 17 обысков по местам жительства и работы Юриной, а также у связанных с ней лиц. Были изъяты финансовые документы, цифровые носители, а также предметы роскоши и драгоценности.

Ранее к деятельности предпринимательницы уже возникали вопросы. Как сообщал портал UFA1.RU, в 2024 году Федеральная антимонопольная служба выявляла признаки нарушения конкуренции в контрактах, касавшихся организации книжной ярмарки «Китап-байрам» и регионального этапа чемпионата WorldSkills.

Следствие продолжается, устанавливая все обстоятельства дела и выявляя других возможных соучастников. В ближайшее время суд в Уфе изберет Гульнаре Юриной меру пресечения.