В Уфе отправили в СИЗО наркомана, избившего подростка на улице

Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство

Кировский районный суд Уфы арестовал 35-летнего мужчину, который в наркотическом опьянении напал на несовершеннолетнего. Об этом сообщают пресс-служба судов Уфы и Следственный комитет 18 апреля.

Инцидент попал на видео, которое разлетелось по соцсетям: обнажённый мужчина набросился с кулаками на подростка прямо на улице. Буйного гражданина удалось обезвредить только благодаря вмешательству прохожих.

По данным Telegram-канала «Честный репортаж», нападавший сам признался, что был под воздействием наркотиков. По его словам, он не употреблял запрещённые вещества более года, но в тот день не удержался.

На уфимца завели уголовное дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. По решению суда мужчина останется под стражей минимум до 17 июня 2025 года.

— В одежде вроде и на нормального похож. Вот дурак, жизнь себе испортил, — написала в соцсетях Анастасия.

— Таким только уголовку, — считает пользователь с ником StafnorZ.

— Его в больницу надо от зависимости лечить! – пишет Константин О.

— Подросток скорей всего сам спровоцировал, молодежь нынче наглая, — возмущается Аккош.

— Итак жизнь как один миг, ещё прожигать её наркотиками. Реально и не скажешь по нему, что наркоман, — пишет Гульназ Я.

— Очень жаль, что так всё сложилось… 😔 Но важно, чтобы человек осознавал свои ошибки и искренне раскаивался. Надеюсь, что это станет для него уроком и шансом начать новую жизнь. Ситуации бывают разные, но насилие — это всегда плохо, вне зависимости от обстоятельств. Пусть восстановится и найдет силы идти по правильному пути, — пожелала Полина С.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что экс-руководитель Благовещенского участка «Башкиравтодора» подозревается в получении взятки в 282 тысячи рублей