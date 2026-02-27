В Уфе отдали под суд хозяйку батута, покалечившего ребёнка при порыве ветра

Предпринимательница из Белебея установила надувной аттракцион во дворе без разрешения — порыв ветра опрокинул конструкцию вместе с детьми, шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы.

Прокуратура Ленинского района Уфы передала в суд дело предпринимательницы из Белебея, чей надувной аттракцион опрокинулся на детской площадке и травмировал ребёнка.

В августе 2025 года женщина без разрешительных документов разместила горку-батут «Супергерои» во дворе многоквартирного дома на улице Лётчиков в микрорайоне Затон. Порыв ветра опрокинул конструкцию вместе с находившимися внутри детьми — шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы, трёхлетняя — ушибы.

©прокуратура Башкирии

Без анемометра и контроля: какие нарушения нашло следствие

По данным следствия, владелица не контролировала эксплуатацию аттракциона, не замеряла скорость ветра анемометром и продолжала пускать детей на батут, несмотря на ухудшение погоды. Ей предъявили обвинение по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

300 тысяч рублей компенсации и признание вины

Обвиняемая полностью признала вину и выплатила семьям пострадавших 300 тысяч рублей компенсации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

200 рублей за билет на незаконный аттракцион

Инцидент произошёл 27 августа 2025 года во время грозы в микрорайоне Затон. Владелица брала с родителей по 200 рублей за посещение. На место выезжал и. о. прокурора Ленинского района Леонид Козаев.

Реанимация в больнице №17: состояние пострадавшей девочки

Врачи доставили пострадавшую девочку в городскую больницу №17 и поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в своём Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Ленинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение владелице аттракциона уже 29 августа 2025 года.