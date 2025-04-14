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Житель Уфы получил строгий режим за нестрогое поведение

Заключенный отказался следовать правилам внутреннего тюремного распорядка
руки держатся за металлическую решетку
©Imagen

В Уфе суд вынес приговор местному жителю за нападение на сотрудника следственного изолятора. Об этом 14 марта сообщила прокуратура Башкирии.

Летом прошлого года в коридоре СИЗО осужденный отказался следовать внутреннему распорядку. Он набросился на охранника, осыпая его нецензурной бранью. Несмотря на очевидность преступления, обвиняемый не признал вину.

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело и вынес суровый вердикт. Дебошир получил 9 лет колонии строгого режима. Теперь ему предстоит длительный срок за решеткой, где придется соблюдать еще более жесткие правила, чем те, которые он нарушил в СИЗО.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что бывший научный советник главы Башкирии Руслан Казыханов, подал апелляцию на приговор Кировского районного суда Уфы, назначившего ему 4 года колонии общего режима за крупное мошенничество и фальсификацию документов. Следствие установило, что экс-руководитель республиканского Центра развития науки в 2022 году заключал фиктивные договоры на исследования с Управляющей компанией научно-образовательного центра, присвоив таким образом более 18 миллионов бюджетных средств из национального проекта «Наука».

суд в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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