Заключенный отказался следовать правилам внутреннего тюремного распорядка

В Уфе суд вынес приговор местному жителю за нападение на сотрудника следственного изолятора. Об этом 14 марта сообщила прокуратура Башкирии.

Летом прошлого года в коридоре СИЗО осужденный отказался следовать внутреннему распорядку. Он набросился на охранника, осыпая его нецензурной бранью. Несмотря на очевидность преступления, обвиняемый не признал вину.

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело и вынес суровый вердикт. Дебошир получил 9 лет колонии строгого режима. Теперь ему предстоит длительный срок за решеткой, где придется соблюдать еще более жесткие правила, чем те, которые он нарушил в СИЗО.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что бывший научный советник главы Башкирии Руслан Казыханов, подал апелляцию на приговор Кировского районного суда Уфы, назначившего ему 4 года колонии общего режима за крупное мошенничество и фальсификацию документов. Следствие установило, что экс-руководитель республиканского Центра развития науки в 2022 году заключал фиктивные договоры на исследования с Управляющей компанией научно-образовательного центра, присвоив таким образом более 18 миллионов бюджетных средств из национального проекта «Наука».