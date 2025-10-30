1
3 часа
Криминал

В Уфе осудили заслуженного строителя Башкирии за обман дольщиков на 74 млн рублей

Два уфимских застройщика, включая заслуженного строителя РБ, получили 9 и 7 лет колонии. Они украли более 74 млн рублей у 35 дольщиков, продав их квартиры дважды.
осужденные в зале суда
©Следком Башкирии

В Уфе вынесли приговор руководителям двух строительных компаний за хищение более 51 млн рублей у дольщиков. Бывший директор ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» (НФСК) Сергей Безруков получил 9 лет колонии, а гендиректор ООО «Строительное предприятие “Инициатива”» Ильдар Мукаев — 7 лет. Они обманули 25 человек, которые остались без квартир и денег.

RuTube
©Следком Башкирии

Суть мошенничества

С 2016 по 2018 год Безруков и Мукаев заключали с гражданами договоры инвестирования на строительство квартир в жилом комплексе «Меридиан» на улице Джалиля Киекбаева. Эти договоры заключались в обход закона о долевом строительстве. Таким образом руководители привлекли свыше 51 млн рублей от 25 дольщиков.

После завершения строительства дома квартиры инвесторам так и не передали. Вместо этого застройщики продали их другим людям по законным договорам долевого участия. Деньги первых дольщиков руководство компаний похитило и потратило по своему усмотрению.

Комментарий Следкома
RuTube
©Следком Башкирии

Детали приговора

Советский районный суд Уфы признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном привлечении денег граждан.

Помимо основного эпизода, суд установил, что Сергей Безруков в 2014–2016 годах по аналогичной схеме похитил еще около 23 млн рублей у 10 граждан, которые хотели купить жилье в другом доме. Общий ущерб от действий осужденных превысил 74 млн рублей, а число пострадавших достигло 35 человек.

Для возмещения ущерба на имущество Безрукова и Мукаева наложили арест на сумму более 200 млн рублей. Суд также взыскал с них в пользу потерпевших свыше 90 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда. Уголовное дело против третьего соучастника, учредителя НФСК, было прекращено из-за его смерти.

Осужденный Ильдар Мукаев — известный в регионе строитель, носит звания «Заслуженный строитель Башкирии» и «Почетный строитель России». Его компания СП «Инициатива» описывала себя как «лидера на строительном рынке Башкортостана». Мукаев также является отцом депутата Горсовета Рустама Мукаева, который погиб в ДТП в марте 2025 года.

